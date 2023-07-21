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Еспресо лікує хворобу Альцгеймера? Лікарі знайшли пояснення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Еспресо лікує хворобу Альцгеймера? Лікарі знайшли пояснення
Кава виявилась корисним засобом проти важкої хвороби
фото з відкритих джерел

Міцна кава виявилась ефективним засобом для боротьби з хворобою Альцгеймера

Кава еспресо є одним з найбільш споживаних напоїв у світі. Останні дослідження свідчать про позитивну дію цього кавового напою проти важких нейродегенеративних захворювань,  зокрема таких як хвороба Альцгеймера. Команда фахівців з Веронського університету (Італія) визнала еспресо корисним для профілактики хвороби Альцгеймера. Результати дослідження опубліковані в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

За словами дослідників, численні дослідження показують: помірне, а іноді навіть понаднормове споживання кави, має нейропротекторну дію проти двох найпоширеніших нейродегенеративних захворювань, тобто хвороби Паркінсона та Альцгеймера.

У ході лабораторних випробувань італійці розглянули вплив сполук, що містяться в каві, на тау-білки, що асоціюються із хворобою Альцгеймера. Хімічний склад еспресо було визначено методом спектроскопії ядерного магнітного резонансу. Для подальших експериментів було відібрано кофеїн, тригонеллін, флавоноїд геністеїн та теобромін. Потім ці молекули, а також окремо цілісний екстракт кави, занурили в пробірки разом із укороченою формою тау-білка на 40 годин.

Під час збільшення концентрації екстракту еспресо, кофеїну або геністеїну фібрили коротшали і не формували більших шарів, при цьому цілісний екстракт показав найбільш виражену ефективність. Виявилося, що укорочені фібрили є нетоксичними для клітин.

Інша серія експериментів показала, що кофеїн та екстракт еспресо можуть пов'язувати попередньо сформовані тау-фібрили. Це свідчить, що сполуки, які у кави, можна використовувати для боротьби з нейродегенеративними захворюваннями. Фахівці підкреслюють, що поки результати попередні і будуть потрібні нові дослідження, щоб підтвердити отримані висновки.

«Нещодавні дослідження показали, що кава може мати позитивний вплив на деякі нейродегенеративні захворювання, зокрема на хворобу Альцгеймера. Хоча точні механізми, які викликають ці стани, досі не з'ясовані, вважається, що білок тау відіграє важливу роль», – сказала одна із авторок дослідження Маріапіна Д'Онофріо.

При цьому професорка зазначила, що корисні властивості міцної кави зберігаються навіть у лате, американо або навіть коктейлі еспресо-мартіні.

«Ми представили велику кількість доказів того, що еспресо є джерелом природних сполук, які демонструють корисні властивості для поліпшення патологій, пов’язаних з тау-білком», – зазначає Маріапіна Д'Онофріо. 

Ці висновки можуть прокласти шлях для подальших досліджень у галузі розробки біологічно активних сполук для профілактики та лікування тау-патологій, вважають вчені.

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Теги: Італія хвороби Хвороба Альцгеймера хвороба вчені

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