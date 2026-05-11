Науковці назвали продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера

Юлія Відміцька
Регулярне вживання одного продукту здатне знизити ризик хвороби Альцгеймера
Продукт, що знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера, містить багато поживних речовин, які підтримують здоров’ям мозку

Один продукт був приводом для безлічі суперечок, адже його вважали шкідливим для роботи серця через підвищення рівня холестерину. Та водночас він здатен вплинути на зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера. Про це пише «Главком» із посиланням на Nypost.

Як йдеться в науковому журналі The Journal of Nutrition, людям, які регулярно вживали яйця, рідше діагносували хворобу Альцгеймера, у них ризик захворювання був нижчим на 27 %. «Головний висновок полягає в тому, що помірне споживання яєць стабільно асоціювалося зі зниженим ризиком хвороби Альцгеймера», – сказала авторка дослідження лікарка Джісу.

За її словами, нові дослідження доводять, що яйця мають власну користь та не є шкідливими. «Раніше основне занепокоєння викликав харчовий холестерин, але новіші дослідження, зокрема й наше, свідчать, що помірне споживання яєць не є шкідливим для більшості людей і навіть може мати користь для здоров’я», – пояснила вона.

Річ у тім, що протягом багатьох років, лікарі обмежували пацієнтів у вживання яєць. Цей продукт має здатність підвищувати рівень холестерину та ризик серцево-судинних захворювань, що є головною причиною смертності в США.

Однак результати нового дослідження дослідження свідчать про інше. Відомо, що вживання двох яєць на день у межах дієти з високим вмістом холестерину, але низьким рівнем насичених жирів може знижувати рівень «поганого» холестерину та ризик серцевих хвороб.

Згадане дослідження тривало понад 15 років, де взяло участь 40 тис. літніх людей. На початку вони не мали діагнозу хвороби Альцгеймера та звітували про своє харчування. Учасників дослідження поділили на п’ять груп: ті, хто ніколи або дуже рідко їх їв яйця, ті, хто їв один-три рази на місяць, один раз на тиждень, два-чотири рази на тиждень і п’ять або більше разів на тиждень.

Врешті з усіх учасників за час дослідження в майже 3 тис. людей виявили хворобу Альцгеймера. Однак, ті, хто ніколи або майже не їв яйця та ті, хто вживав їх хоча б раз на місяць або раз на тиждень мали на 17 % нижчий ризик хвороби Альцгеймера. Водночас люди, які їли яйця два-чотири рази на тиждень, ризик був нижчим на 20%. А для тих, хто їв яйця п’ять і більше разів на тиждень, ризик хвороби Альцгеймера був на 27 %.

«Яйця – це продукт із високою поживною цінністю. Вони містять холін, вітамін B12, лютеїн та омега-3 жирні кислоти – усе це важливо для роботи мозку. Це важливо, тому що багато ключових поживних речовин, пов’язаних зі здоров’ям мозку, зокрема холін, вітамін B12, лютеїн і DHA, містяться саме в жовтку», – розповіла авторка дослідження.

Також учена зауважила, що спосіб приготування яєць також впливає на їхню користь для здоров’я. «З погляду загального харчування, спосіб приготування яєць – наприклад, варені вони чи смажені з додаванням жирів – може впливати на загальний ефект для здоров’я. Тому метод приготування також важливий як частина загального раціону», – резюмувала лікарка.

Нагадаємо, психіатр Деніел Амен розповів, на які ранні симптоми порушення когнітивних здібностей варто звернути увагу та що може свідчити про розвиток хвороби Альцгеймера в майбутньому.

