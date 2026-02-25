Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Садівництво знижує ризик розвитку раку та покращує психічне здоров’я: дослідження

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Люди, які займаються садівництвом, мають здорову вагу
фото з відкритих джерел

Учасники дослідження відчули покращення емоційного стану та загального почуття, займаючись садівництвом

Садівництво знижує ризик захворюваності на рак та зміцнює психічне здоров’я людини. Таких висновків дійшли вчені у дослідженні CU Boulder. Про це пише «Главком» із посилання на результати дослідження, опубліковано в журналі Lancet Planetary Health.

З’ясувалося, що люди, які займалися садівництвом, споживали більше клітковини, мали більше фізичне навантаження та навіть відчули зниження рівня стресу. Ці фактори є головними чинниками, які сприяють зниженню ризику онкології та хронічних захворювань.

За словами професорки кафедри екологічних досліджень CU Boulder Джил Літт, ці результати доводять, що садівництво відіграє важливу роль у профілактиці раку, хронічних захворювань і розладів психічного здоров’я.

У ході дослідження з’ясувалося, що люди, які займаються садівництвом, мають здорову вагу та харчуються більшою кількістю фруктів та овочів. Загалом у дослідження взяла участь 291 доросла людина. Вони раніше не займалися садівництвом. 

Садівництво знижує ризик захворюваності на рак
Садівництво знижує ризик захворюваності на рак
фото з відкритих джерел

Навесні одна група учасників отримала безплатну ділянку в громадському саду, насіння та саджанці, а також курс із садівництва. Інша ж група чекала рік, щоб почати займатися садівництвом. Під час дослідження учасники розповідали про своє психічне здоров’я, харчування тощо.

Перед початком осені група, яка весь час займалася садівництвом, у середньому їла на 1,4 г – 1,7% більше клітковини на день, ніж група, яка перебувала в очікуванні. Як зазначають автори дослідження, клітковина впливає на метаболізм, кишківник та схильність до діабету й окремих видів раку. Тобто клітковина впливає на імунні та запальні процеси в організмі.

Попри рекомендовану норму від 25 до 38 г клітковини на день, доросла людина вживає менше 16 г. «Збільшення споживання клітковини на один грам може мати великий позитивний вплив на здоров’я», – зазначив співавтор дослідження Джеймс Геберт.

Садівництво відіграє важливу роль у профілактиці раку та хронічних захворювань
Садівництво відіграє важливу роль у профілактиці раку та хронічних захворювань
фото з відкритих джерел

Також група садівників відзначалась більшою фізичною активністю. Учасники мали на 42 хвилини більше фізичної активності за іншу групу. Водночас органи охорони здоров’я рекомендують близько 150 хвилин фізичної активності на день.

Крім цього, група садівників помітила зниження стресу. Найбільше це відчули ті люди, які мали найбільше тривоги та стресу. «Результати дослідження не дивують. Це (садівництво – «Главком») трансформує, навіть рятує життя для багатьох людей» , – сказала директорка громадських садів Денвера, де працювали садівники дослідження. На думку авторки дослідження Джил Літт, навіть початківці можуть отримати користь від садівництва. 

До слова, АЕС має впливає на здоров'я людей та збільшує ризик захворювання на рак. Це підтверджує дослідження науковців Гарвардського університету. Вчені з’ясували, як проживання поруч з АЕС пов’язанне із захворюванням раку та ризиком смерті через цю хворобу. В ході дослідження науковців з’ясували, як одна АЕС може впливати на цілий регіон.

Читайте також:

Теги: вчені здоров'я рак онкологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ні сексу, ні вина? Зумери продовжують перевертати світ
Ні сексу, ні вина? Зумери продовжують перевертати світ
14 лютого, 21:50
Пульмонолог Христина Вольницька: «У солодкому і смачному димі міститься багато отруйних речовин»
Солодкий аромат смерті. Пульмонологи б'ють на сполох: вейпи вбивають
17 лютого, 16:40
Програма фокусується на найбільш критичних показниках здоров'я для вікової категорії 40+
В Україні стартувала програма «Скринінг 40+»: що відомо
31 сiчня, 08:28
Названо напої, які знижують ризик розвитку деменції
Названо напої, які знижують ризик розвитку деменції
11 лютого, 03:31
Артем Кісельов – був військовослужбовцем 503-го окремого батальйону морської піхоти, виконував бойові завдання на Донеччині
Втратив обидві руки на фронті: морпіх розповів, як вчиться жити заново
10 лютого, 14:52
Активність Сонця з 19 по 20 лютого 2026 року
Прогноз магнітних бур на 19-20 лютого: якою буде сонячна активність
19 лютого, 06:55
Набір вейпера. Зліва – направо: змінний картридж, упаковка з гліцерином, ампула з нікотином, рідина
Електронні сигарети корисніші? Пульмонолог спростувала популярний міф
22 лютого, 20:39
Активність Сонця з 23 по 24 лютого 2026 року
Прогноз магнітних бур на 23-24 лютого: якою буде сонячна активність
23 лютого, 07:45
Питання впливу атомної енергетики на здоров’я людей потребує вивчення
Як життя біля АЕС збільшує ризик смерті від раку? Результати дослідження
Сьогодні, 11:00

Здоров'я

Садівництво знижує ризик розвитку раку та покращує психічне здоров’я: дослідження
Садівництво знижує ризик розвитку раку та покращує психічне здоров’я: дослідження
Як життя біля АЕС збільшує ризик смерті від раку? Результати дослідження
Як життя біля АЕС збільшує ризик смерті від раку? Результати дослідження
Жінці ампутували руки та ноги після того, як її облизав пес
Жінці ампутували руки та ноги після того, як її облизав пес
Великий піст 2026: як бути в ресурсі та не їсти одну лише гречку
Великий піст 2026: як бути в ресурсі та не їсти одну лише гречку
Скільки коштують пластичні операції в Україні? Хірург назвав ціни
Скільки коштують пластичні операції в Україні? Хірург назвав ціни
Кропивничанка відзначила 101-річчя та назвала головний секрет свого довголіття
Кропивничанка відзначила 101-річчя та назвала головний секрет свого довголіття

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua