Садівництво знижує ризик розвитку раку та покращує психічне здоров’я: дослідження

Учасники дослідження відчули покращення емоційного стану та загального почуття, займаючись садівництвом

Садівництво знижує ризик захворюваності на рак та зміцнює психічне здоров’я людини. Таких висновків дійшли вчені у дослідженні CU Boulder. Про це пише «Главком» із посилання на результати дослідження, опубліковано в журналі Lancet Planetary Health.

З’ясувалося, що люди, які займалися садівництвом, споживали більше клітковини, мали більше фізичне навантаження та навіть відчули зниження рівня стресу. Ці фактори є головними чинниками, які сприяють зниженню ризику онкології та хронічних захворювань.

За словами професорки кафедри екологічних досліджень CU Boulder Джил Літт, ці результати доводять, що садівництво відіграє важливу роль у профілактиці раку, хронічних захворювань і розладів психічного здоров’я.

У ході дослідження з’ясувалося, що люди, які займаються садівництвом, мають здорову вагу та харчуються більшою кількістю фруктів та овочів. Загалом у дослідження взяла участь 291 доросла людина. Вони раніше не займалися садівництвом.

Садівництво знижує ризик захворюваності на рак фото з відкритих джерел

Навесні одна група учасників отримала безплатну ділянку в громадському саду, насіння та саджанці, а також курс із садівництва. Інша ж група чекала рік, щоб почати займатися садівництвом. Під час дослідження учасники розповідали про своє психічне здоров’я, харчування тощо.

Перед початком осені група, яка весь час займалася садівництвом, у середньому їла на 1,4 г – 1,7% більше клітковини на день, ніж група, яка перебувала в очікуванні. Як зазначають автори дослідження, клітковина впливає на метаболізм, кишківник та схильність до діабету й окремих видів раку. Тобто клітковина впливає на імунні та запальні процеси в організмі.

Попри рекомендовану норму від 25 до 38 г клітковини на день, доросла людина вживає менше 16 г. «Збільшення споживання клітковини на один грам може мати великий позитивний вплив на здоров’я», – зазначив співавтор дослідження Джеймс Геберт.

Садівництво відіграє важливу роль у профілактиці раку та хронічних захворювань фото з відкритих джерел

Також група садівників відзначалась більшою фізичною активністю. Учасники мали на 42 хвилини більше фізичної активності за іншу групу. Водночас органи охорони здоров’я рекомендують близько 150 хвилин фізичної активності на день.

Крім цього, група садівників помітила зниження стресу. Найбільше це відчули ті люди, які мали найбільше тривоги та стресу. «Результати дослідження не дивують. Це (садівництво – «Главком») трансформує, навіть рятує життя для багатьох людей» , – сказала директорка громадських садів Денвера, де працювали садівники дослідження. На думку авторки дослідження Джил Літт, навіть початківці можуть отримати користь від садівництва.

До слова, АЕС має впливає на здоров'я людей та збільшує ризик захворювання на рак. Це підтверджує дослідження науковців Гарвардського університету. Вчені з’ясували, як проживання поруч з АЕС пов’язанне із захворюванням раку та ризиком смерті через цю хворобу. В ході дослідження науковців з’ясували, як одна АЕС може впливати на цілий регіон.