Жінці ампутували руки та ноги після того, як її облизав пес

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Манджіт видалили селезінку, вона боролася з пневмонією та у неї розвинулися жовчнокам’яна хвороба
Під час перебування у відділенні інтенсивної терапії серце Манджіт Сангха зупинялося шість разів

У Британії жінці ампутували всі кінцівки після того, як вона заразилася сепсисом. Інфікувалася вона, ймовірно, через те, що її облизав собака. Як інформує «Главком», про це пишуть Daily Mail і Тelegraph.

56-річна Манджіт Сангха провела 32 тижні в лікарні та перенесла кілька зупинок серця, і медики були майже впевнені, що вона помре.

Лікарі вважають, що її сепсис міг бути спричинений чимось таким нешкідливим, як-от невеликий поріз, який облизав її собака.

Сангха, етнічна індуска, що проживає в Британії, перебувала в лікарні з липня минулого року, але після виписки зізналася, що все ще намагається змиритися з чотириразовою ампутацією.

«Важко пояснити цей досвід. Втратити кінцівки та руки за короткий проміжок часу – це дуже велика трагедія», – сказала вона.

Манджіт почала почуватися погано після повернення з роботи в неділю, 14 липня торік.

Наступного ранку вона знепритомніла, їй було важко дихати, губи були фіолетовими, а руки й ноги – крижаними. Під час перебування у відділенні інтенсивної терапії її серце зупинялося шість разів. Через швидке поширення сепсису хірургам довелося ампутувати обидві її руки та ноги нижче коліна.

Манджіт також видалили селезінку, вона боролася з пневмонією та у неї розвинулися жовчнокам’яна хвороба, що означає, що їй може знадобитися подальша операція та довше перебування в лікарні.

«У суботу вона грається з собакою, у неділю йде на роботу, а в понеділок увечері впадає в кому», – розповів чоловік Манджіт.

Сепсис – це серйозне захворювання, яке виникає, коли імунна система організму надмірно реагує на інфекцію та починає атакувати власні тканини та органи.

Нагадаємо, бразилійка Кетлін Нікол Рамос Сантос стала однією з небагатьох жінок у світі, які зіткнулися із надзвичайно рідкісним явищем – одночасною вагітністю двома дітьми, зачатими в різний час. Подія настільки унікальна, що ймовірність виграти в лотерею більша, ніж завагітніти під час вже наявної вагітності.

Також стало відомо, що важка депресія з атиповими симптомами та психозом може бути спричинена не лише класичними порушеннями «хімії мозку», а й системним збоєм в імунній системі. 

Теги: трагедія чоловік Daily Mail хвороба Велика Британія

