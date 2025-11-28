Головна Скотч Здоров'я
Вчені назвали горіх, здатний підтримати здоров'я серця

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Горіх пекан названо ключовим для здоров'я серця
фото із відкритих джерел

Щоденна порція пекану (30-70 г) покращує ліпідний профіль та якість харчування

Горіх пекан визнано ключовим для підтримки здоров'я серця. Про це пише «Главком» із посиланням на журнал Nutrients.

Мета-аналіз 52 досліджень, проведений науковцями Іллінойського технологічного інституту та опублікований у журналі Nutrients, підтвердив, що помірне споживання горіха пекан може значно покращити здоров'я серцево-судинної системи, не викликаючи при цьому збільшення ваги.

Дослідження показало, що заміна звичних перекусів порцією пекану сприятливо впливає на ліпідний профіль та загальну якість харчування. 

Горіх пекан багатий на цінні компоненти, які пов'язують із користю для серця, зокрема ненасичені жири, клітковину, мінерали, поліфеноли, токофероли та фітостероли.

Експерименти засвідчили, що щоденне споживання 30–70 г пекану є найбільш ефективним.
Ця доза найефективніше знижувала рівні загального та «поганого» холестерину (ЛПНЩ), а також тригліцеридів. Споживання пекану підвищувало показники здорового харчування за шкалою Healthy Eating Index. При цьому маса тіла учасників у контрольованих дослідженнях майже не змінювалася, а в деяких експериментах фіксувалося посилення насичення та позитивні зміни гормонів апетиту.

Вчені наголошують, що пекан може стати корисним компонентом раціону, але це не «диво-засіб». Позитивний ефект проявляється виключно в контексті збалансованого харчування та контролю калорійності.

Дані щодо впливу пекану на інші важливі показники, такі як глюкоза, чутливість до інсуліну, запалення та судинна функція, залишаються неоднорідними та потребують додаткового підтвердження.

До слова, цьогоріч волоські горіхи приймають дорожче, ніж торік: кілограм цілого горіха стартує від 20 грн, а ядра можуть коштувати до 200 грн. Причина – зменшений урожай через погодні аномалії та високий попит на експорт.

