У Львові загорілася квартира через пральну машину: загинули троє котів

Рятувальники закликають не залишати без нагляду електроприлади під час роботи

Надзвичайники врятували трьох людей

Сьогодні, 9 вересня, у Львові сталася пожежа у квартирі на вул. Довженка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Як з’ясувалося на місці події, власник квартири залишив увімкненою пральну машину та вийшов із помешкання. У квартирі залишилися троє котів.

«Згодом сусіди помітили ознаки пожежі та зателефонували власнику. Чоловік повернувся додому й відкрив двері квартири. У цей момент дим швидко поширювався сходовою кліткою, спричинивши сильне задимлення під’їзду. На момент прибуття рятувальників у квартирі горіли речі побутового вжитку на площі близько 5 кв. м», – зазначила ДСНС.

Зазначається, що рятувальники двох людей врятували за допомогою рятувальних пристроїв, ще одну людину вивели з небезпечної зони у супроводі. Однак троє котів загинули під час пожежі.

«Рятувальники закликають не залишати без нагляду пральні машини та інші електроприлади під час роботи, не користуватися пошкодженою технікою та регулярно перевіряти справність електромережі. У разі пожежі негайно телефонуйте 101 або 112. Не відчиняйте двері задимленого приміщення без необхідності та не намагайтеся самостійно повернутися всередину», – наголосили рятувальники.

До слова, у Львові вранці 23 серпня сталася пожежа у приміщенні аптеки на вулиці Тракт Глинянський. На місці події виявили тіло загиблого.