Вчені назвали просте рішення для зниження ризику деменції

glavcom.ua
Іванна Гончар
Навіть під час сидіння можна або шкодити мозку, або навпаки – тренувати його
Тривале сидіння може шкодити не лише тілу, а й мозку. Однак усе залежить від того, що саме ви робите в цей час. До такого висновку дійшли вчені Каролінського інституту у Швеції. Про це пише NBC News, передає «Главком».

Дослідники спостерігали за понад 20 тис. людей протягом майже двох десятиліть і виявили: не всі «сидячі» звички однаково небезпечні. Ключову роль відіграє активність мозку.

Головний автор дослідження Матс Халлгрен пояснює: «Мозок працює як м’яз». За його словами, якщо його не навантажувати, це може негативно вплинути на пам’ять і здатність до навчання.

Вчені розділили сидячі заняття на два типи – розумово активні та пасивні. До перших віднесли, наприклад, читання, роботу, в’язання чи розгадування головоломок. До других – перегляд телевізора або бездумне споживання контенту.

І саме пасивна поведінка виявилась найнебезпечнішою.

«Учасники, які більше часу проводили у розумово пасивному стані, мали значно вищий ризик розвитку деменції», – зазначив Халлгрен.

Натомість навіть невеликі зміни можуть мати ефект. За підрахунками дослідників, одна година активної розумової діяльності під час сидіння знижує ризик деменції приблизно на 4%. Якщо ж замінити пасивну активність на активну, то ризик зменшується вже на 7%.

А найкращий результат дає поєднання руху та роботи мозку, так ризик може знизитися на 11%.

Окрему увагу вчені звернули на сучасні звички, зокрема безкінечне гортання соцмереж і коротких відео. Невролог Хуссейн Яссін попереджає, що це може впливати на здатність концентруватися.

«Це впливатиме на вашу здатність обробляти інформацію… Тож коли потрібно буде зосередитися, це стане складніше», – пояснив він.

Його колега, нейропсихолог Адам Брікман, додає, що сучасні формати контенту лише посилюють проблему: «Сьогодні рівень пасивного споживання контенту значно вищий, ніж був раніше».

Попри це, дослідники наголошують: проблема не в самому сидінні, а в тому, як люди проводять цей час. І головна порада звучить максимально просто: «Сидіть менше та рухайтеся більше і частіше», – підсумував Халлгрен.

До слова, кілька чашок кави або чаю на день, за умови, що вони містять кофеїн, можуть у довгостроковій перспективі позитивно впливати на когнітивні функції. 

За висновками науковців, у людей, які в середньому віці регулярно вживають каву, ризик розвитку деменції в майбутньому може бути приблизно на 18% нижчим, а в тих, хто віддає перевагу чаю, на 14% нижчим. 

Читайте також

Захиснику України Андрієві Цупку назавжди 26
Поліг під час бойових дій на Запоріжжі. Згадаймо Андрія Цупка
2 березня, 09:00
Володимир Зеленський вручає державні нагороди та відзнаки «Золоте серце»
Федишин та Стерненко отримали відзнаку «Золоте серце»: кого ще нагородив президент
4 березня, 18:49
Менший ризик розвитку хвороби Альцгеймера мали учасники, що протягом життя займалися розумовими активностями
Як корисні хобі можуть знизити ризик хвороби Альцгеймера? Результати дослідження
5 березня, 10:42
14 років свого життя Макаєв віддав роботі в органах військової прокуратури
На фронті загинув полковник юстиції. Згадаймо Олександра Макаєва
7 березня, 09:00
Мельник брав участь у захисті Батьківщини під час антитерористичної операції
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Петра Мельника
10 березня, 09:00
Люди, які приймали препарати для схудненя мали вищий ризик розвитку хвороб
«Оземпік» впливає на підвищення ризику розвитку подагри та остеопорозу – дослідження
13 березня, 11:08
Сергію Сінчуку назавжди 52
Поліг під час бойових дій на Харківщині. Згадаймо Сергія Сінчука
17 березня, 09:00
В Україні спостерігається швидке старіння
Як протистояти старінню під час війни. Українські науковці дали поради літнім людям
18 березня, 20:06
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Олександр Пащук став на захист Батьківщини
Поліг під час боїв на донецькому напрямку. Згадаймо Олександра Пащука
28 березня, 09:00

Вчені назвали просте рішення для зниження ризику деменції
Перехід на літній час: нейробіолог розповів, що допоможе швидко звикнути до нового ритму
Перехід на літній час: нейробіолог розповів, що допоможе швидко звикнути до нового ритму
Італія взялася за косметичні бренди через небезпечний вплив на дітей
Італія взялася за косметичні бренди через небезпечний вплив на дітей
103-річні жінки розкрили дієві секрети свого довголіття, які підтверджує наука
103-річні жінки розкрили дієві секрети свого довголіття, які підтверджує наука
У Китаї чоловік жив із металевою палицею в горлі вісім років: як закінчилася історія (фото)
У Китаї чоловік жив із металевою палицею в горлі вісім років: як закінчилася історія (фото)
«Будете жити сто років». 100-річна ювілярка з Тернопільщини назвала секрет свого довголіття
«Будете жити сто років». 100-річна ювілярка з Тернопільщини назвала секрет свого довголіття

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
