Вчені назвали просте рішення для зниження ризику деменції

Навіть під час сидіння можна або шкодити мозку, або навпаки – тренувати його

Вчені пояснили, як сидіння впливає на деменцію

Тривале сидіння може шкодити не лише тілу, а й мозку. Однак усе залежить від того, що саме ви робите в цей час. До такого висновку дійшли вчені Каролінського інституту у Швеції. Про це пише NBC News, передає «Главком».

Дослідники спостерігали за понад 20 тис. людей протягом майже двох десятиліть і виявили: не всі «сидячі» звички однаково небезпечні. Ключову роль відіграє активність мозку.

Головний автор дослідження Матс Халлгрен пояснює: «Мозок працює як м’яз». За його словами, якщо його не навантажувати, це може негативно вплинути на пам’ять і здатність до навчання.

Вчені розділили сидячі заняття на два типи – розумово активні та пасивні. До перших віднесли, наприклад, читання, роботу, в’язання чи розгадування головоломок. До других – перегляд телевізора або бездумне споживання контенту.

І саме пасивна поведінка виявилась найнебезпечнішою.

«Учасники, які більше часу проводили у розумово пасивному стані, мали значно вищий ризик розвитку деменції», – зазначив Халлгрен.

Натомість навіть невеликі зміни можуть мати ефект. За підрахунками дослідників, одна година активної розумової діяльності під час сидіння знижує ризик деменції приблизно на 4%. Якщо ж замінити пасивну активність на активну, то ризик зменшується вже на 7%.

А найкращий результат дає поєднання руху та роботи мозку, так ризик може знизитися на 11%.

Окрему увагу вчені звернули на сучасні звички, зокрема безкінечне гортання соцмереж і коротких відео. Невролог Хуссейн Яссін попереджає, що це може впливати на здатність концентруватися.

«Це впливатиме на вашу здатність обробляти інформацію… Тож коли потрібно буде зосередитися, це стане складніше», – пояснив він.

Його колега, нейропсихолог Адам Брікман, додає, що сучасні формати контенту лише посилюють проблему: «Сьогодні рівень пасивного споживання контенту значно вищий, ніж був раніше».

Попри це, дослідники наголошують: проблема не в самому сидінні, а в тому, як люди проводять цей час. І головна порада звучить максимально просто: «Сидіть менше та рухайтеся більше і частіше», – підсумував Халлгрен.

До слова, кілька чашок кави або чаю на день, за умови, що вони містять кофеїн, можуть у довгостроковій перспективі позитивно впливати на когнітивні функції.

За висновками науковців, у людей, які в середньому віці регулярно вживають каву, ризик розвитку деменції в майбутньому може бути приблизно на 18% нижчим, а в тих, хто віддає перевагу чаю, на 14% нижчим.