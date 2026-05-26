Як дожити до 107 років? Американка розкрила чотири секрети довголіття

107-річна довгожителька зізналася, що дуже любить людей і отримує задоволення від спілкування з ними

107-річна американка Мері Рісс стала почесною гостею Дня пам’яті у своєму місті Меріден (США). Жінка поділилася з журналістами своїми емоціями від запрошення на свято та зізналася, в чому криється секрет її довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Сtinsider.

Мері Рісс визнана найстарішою мешканкою міста Меріден (штат Коннектикут). За словами довгожительки, інколи людям складно повірити в те, що їй 107 років.

«Багатьом людям важко повірити, що мені 107 років. Вони завжди питають, у чому мій секрет довголіття. На це я відповідаю, що рано лягаю спати, щодня прокидаюся о шостій ранку без будильника, їм тричі на день без шкідливої їжі та залишаюся дуже активною». Мері Рісс була дуже щаслива, коли отримала запрошення на День пам’яті. За її словами, вона дуже любить людей і отримує задоволення від спілкування.

Мері Рісс народилася в місті Карібу, штат Мен. Її батьки працювали на фермі, мати готувала їжу для робітників, а батько працював у полі. Тож в дитинстві Рісс часто допомагала батькам, зокрема садити картоплю.

У 1940 році 20-річна Мері Рісс переїхала до Коннектикуту в пошуках кращого життя, тоді батьки допомогли їй купити квиток на потяг. Спочатку вона жила в Плейнвіллі у своєї племінниці, якій допомагала та доглядала за дитиною. У серпні 1941 року Мері Рісс вийшла заміж за Ніка Рісса. У пари в шлюбі народилося троє дітей Роберт, Ніколас і Джойс. Згодом родина переїхала до Мерідена.

Нагадаємо, американський лікар Говард Такер, який був визнаний найстарішим лікарем у світі за версією Книги рекордів Гіннеса, незадовго до смерті розкрив секрети свого довголіття. Говард Такер понад 75 років працював неврологом і продовжував практикувати до закриття лікарні у 2022 році. У 2025 році Такер пішов із життя у віці 103 років.