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    Здоровье

    Медики пояснили, почему не нужно застилать постель после сна

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    Медики пояснили, почему не нужно застилать постель после сна

    Проснувшись, не нужно бросаться застилать постель – она должна постоять неубранной на сквозняке

     В противном случае в ней начинают размножаться клещи.

    Медики предупреждают: привычка застилать постель сразу после сна может способствовать развитию аллергии, а также астмы из-за размножающихся в ней пылевых клещей Dermatophagoides. Об этом пишет MedikForum со ссылкой на исследование, проводившееся в Великобритании.

    По словам британских исследователей, экскременты пылевых клещей, которые обитают в любой человеческой постели, могут вызывать у некоторых людей серьезные аллергические реакции – например, в виде бронхиальной астмы, атопического дерматита, аллергического ринита, конъюнктивита. Даже по скромным подсчетам в любой постели после того, как человек проспал ночь, по утрам присутствует около полутора миллиона пылевых клещей. Если заправить постель сразу после сна, их концентрация станет еще выше, утверждают медики.

    Дело в том, что для развития этих микроорганизмов идеальной средой являются теплые влажные условия, а именно таковые возникают в постели во время сна. Человеческое тело постоянно выделяет влагу через пору кожи и дыхание, - в особенности, закутанное в одеяло, к тому же еще и в теплую погоду. Если, проснувшись утром, начать сразу после сна застилать постель, то можно обеспечить в ней парниковый эффект, особенно хорошо подходящий для размножения клещей.

    Пояснившие это медики отметили, что после сна лучше откинуть одеяло и открыть настежь окна в комнате, а в идеале - проветрить постельное белье на свежем воздухе в течение десяти минут. Только затем уже постель можно и заправить.
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