Ученые назвали 4 запаха тела, которые сигнализируют о болезнях



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Иногда неприятный запах, испускаемый телом человека, - это маркер опасного нарушения в организме

Медики назвали самые распространённые запахи, на которые люди должны обратить внимание.



Фруктовый запах изо рта. По словам доктора Роберта Габбей из Диабетического центра Джослина при Гарвардском университете, игнорировать так называемое «фруктовое дыхание» нельзя, поскольку оно может говорить о возникновении диабетического кетоацидоза. При данном осложнении в организме значительно понижается концентрация инсулина и повышается – глюкозы. Врач отметил, что «в некоторых случаях это может привести к смерти».



Неприятный запах изо рта по утрам. Казалось бы, обычное явление – не слишком свежий «аромат» изо рта после пробуждения. Но ученые предупреждают: если человек следит за гигиеной полости рта и регулярно чистит зубы, причиной дурного запаха может оказаться невыявленное апноэ. Это расстройство характеризуется прерыванием дыхания во время сна и недополучением кислорода мозгом. Игнорировать апноэ опасно для жизни, оно грозит человеку инсультом.



Изменившийся запах мочи или кала. Резкое ухудшение запаха кала и мочи также должны настораживать. Ставший гораздо неприятнее запах стула может быть знаком непереносимости лактозы, проблем с пищеварением, а также онкологических процессов. Изменения в запахе мочи указывают на возможные инфекции мочевыводящих путей, камни в почках, сахарный диабет, рак.



Запах ног. Фактором сильного запаха ног могут быть бактерии и грибки на коже и пальцах ног, утвержлает дерматолог Кэмерон Рохсар из нью-йоркской больницы Маунт Синай. Если зараженную ногу поцарапать и коснутся потом других частей тела, зловоние может внедриться и в эти области.

Джерело: Medikforum.ru