Не лише Covid-19: вчені назвали віруси, що шкодять серцю

Грип, ВІЛ, гепатит С та оперізуючий лишай можуть підвищувати ризик серцево-судинних захворювань

Вчені проаналізували понад 150 досліджень і виявили, що вірусні інфекції підвищують ймовірність серцевих нападів, інсультів та інших проблем із серцем як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times і CNN.

Новий метааналіз показав, що серцево-судинні ризики зростають після зараження різними вірусами. Зокрема, у людей, які хворіли на грип, ризик серцевого нападу протягом місяця після інфекції збільшується в шість разів. Перехворілі на COVID-19 мають майже вдвічі більший шанс розвитку серцевих захворювань або інсульту, ніж неінфіковані.

Серед інших небезпечних вірусів – ВІЛ, гепатит С та оперізуючий лишай, які також здатні підвищувати ризики для серця.

У своїй роботі науковці проаналізували дані 155 досліджень, які проводили впродовж останніх десятиліть. Вони виявили, що вірусні інфекції підвищують ризик розвитку серцевих захворювань, причому він зберігається і відразу після зараження, і в довгостроковій перспективі.

Так, люди, які захворіли на грип, мали в шість разів вищий ризик серцевого нападу, який міг трапитися протягом місяця після інфікування. Водночас ті, хто перехворів на Covid-19, мали майже вдвічі вищий ризик розвитку серцевих захворювань або інсульту порівняно з людьми, які не були інфіковані.

«Одним із способів запобігти цьому є вакцинація. Часто ми робимо щеплення, щоб зменшити ризик зараження грипом або іншими захворюваннями, але я вважаю, що вакцини можуть надати додаткову користь у вигляді потенційного захисту від серцево-судинних захворювань», – сказав доктор Косуке Каваї, ад'юнкт-професор Медичної школи імені Девіда Геффена при Каліфорнійському університеті (США).

