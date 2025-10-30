Головна Скотч Здоров'я
Не лише Covid-19: вчені назвали віруси, що шкодять серцю

glavcom.ua
Вчені з’ясували, які інфекції небезпечні для серця
фото: BBC

Грип, ВІЛ, гепатит С та оперізуючий лишай можуть підвищувати ризик серцево-судинних захворювань

Вчені проаналізували понад 150 досліджень і виявили, що вірусні інфекції підвищують ймовірність серцевих нападів, інсультів та інших проблем із серцем як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times і CNN.

Новий метааналіз показав, що серцево-судинні ризики зростають після зараження різними вірусами. Зокрема, у людей, які хворіли на грип, ризик серцевого нападу протягом місяця після інфекції збільшується в шість разів. Перехворілі на COVID-19 мають майже вдвічі більший шанс розвитку серцевих захворювань або інсульту, ніж неінфіковані.

Серед інших небезпечних вірусів – ВІЛ, гепатит С та оперізуючий лишай, які також здатні підвищувати ризики для серця.

У своїй роботі науковці проаналізували дані 155 досліджень, які проводили впродовж останніх десятиліть. Вони виявили, що вірусні інфекції підвищують ризик розвитку серцевих захворювань, причому він зберігається і відразу після зараження, і в довгостроковій перспективі.

Так, люди, які захворіли на грип, мали в шість разів вищий ризик серцевого нападу, який міг трапитися протягом місяця після інфікування. Водночас ті, хто перехворів на Covid-19, мали майже вдвічі вищий ризик розвитку серцевих захворювань або інсульту порівняно з людьми, які не були інфіковані.

«Одним із способів запобігти цьому є вакцинація. Часто ми робимо щеплення, щоб зменшити ризик зараження грипом або іншими захворюваннями, але я вважаю, що вакцини можуть надати додаткову користь у вигляді потенційного захисту від серцево-судинних захворювань», – сказав доктор Косуке Каваї, ад'юнкт-професор Медичної школи імені Девіда Геффена при Каліфорнійському університеті (США).

Нагадаємо, що вчені пояснили, що регулярна заміна червоного м’яса на рослинні білки, такі як бобові, тофу, соя або горіхи, допомагає знизити рівень холестерину та підтримати здоров’я судин, що зменшує ризик серцево-судинних захворювань. Іспанські дослідники проаналізували 36 клінічних випробувань, порівнюючи раціони з червоним м’ясом і без нього. Виявилося, що заміна червоного м’яса рослинними джерелами білка знижує загальний холестерин у середньому на 0,14 ммоль/л, а «поганий» холестерин ЛПНЩ – на 0,19 ммоль/л. Ці зміни є клінічно значущими, адже з часом вони зменшують ризик інфаркту та інсульту.

