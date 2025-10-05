Уряд посилює підтримку медиків у прифронтових зонах: що зміниться

Для територій можливих бойових дій модельований рівень оплати підвищується до 28 тис грн для лікарів та 18 тис грн для медсестер

Лікарні отримають мільйонні доплати на зарплати

Уряд України посилив фінансову підтримку медичних закладів, що працюють у зонах активних бойових дій. Це рішення дозволить лікарням отримати додаткове фінансування, яке може бути спрямоване виключно на підвищення заробітних плат медичним працівникам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОЗ.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час робочого візиту на Дніпропетровщину обговорив практичну реалізацію цієї ініціативи, зокрема у Нікопольській міській лікарні №4.

Минулого тижня Кабінет Міністрів України ухвалив зміни, які вносять до Програми медичних гарантій новий пакет: «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на територіях активних бойових дій».

Відтепер для збільшення фонду оплати праці прифронтові медзаклади отримуватимуть додаткові кошти:

За кожного працюючого лікаря – додатково 12 тис грн щомісяця.

За медсестер, середніх та молодших медичних працівників – додатково 9 тис грн щомісяця.

Міністр Ляшко зазначив, що для Нікопольської лікарні це означатиме понад 6 мільйонів гривень додаткового фінансування щомісяця, спрямованого саме на зарплати.

Завдяки новому механізму, модельований (розрахунковий) рівень оплати праці у зонах активних бойових дій зросте до:

40 тис грн для лікарів.

27 тис грн для медсестер та інших середніх працівників.

18 тис грн для молодших медичних працівників.

Для територій можливих бойових дій модельований рівень оплати підвищується до 28 тис грн для лікарів та 18 тис грн для медсестер.

«Медзаклади у цих громадах зможуть створити умови для мотивації медичних працівників залишатися поруч із пацієнтами навіть у найважчих умовах», – підкреслив Віктор Ляшко.

Також посилено підтримку первинної медичної допомоги: для медзакладів у зонах активних бойових дій застосовуватиметься коригувальний коефіцієнт 1,2 за кожного задекларованого пацієнта. Ця норма тепер поширюється на всі населені пункти, включаючи прифронтові міста, такі як Нікополь, Марганець, Херсон.

Окремо Віктор Ляшко відвідав Кривий Ріг, де ознайомився з реконструкцією міської клінічної лікарні №2, вартість якої складає 520 млн грн. Проєкт передбачає створення потужного багатопрофільного та університетського закладу на базі лікарні, що є частиною 166 інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров’я, запланованих на 2025 рік на суму понад 32 млрд грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив нові правила реалізації ліків у сільській місцевості, спрощуючи механізм продажу медикаментів у фельдшерсько-акушерських пунктах (ФАПах). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з новими змінами, скасовано застарілий перелік ліків, який використовувався з 2005 року. Тепер ліки будуть постачатися не за старими списками, а залежно від реальних потреб місцевих громад.

За новими правилами, аптеки з ліцензією укладають договори з медичними закладами, такими як ФАПи, лікарні або амбулаторії. Лікарі збирають замовлення від місцевих жителів та передають їх до аптек, які постачають необхідні препарати.