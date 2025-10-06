Названо лауреатів Нобелівської премії-2025 з медицини та фізіології

Вчені відзначені Нобелівською премією з фізіології та медицини за відкриття в галузі периферичної імунної толерантності

Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини отримали американські вчені Мері Брунков і Фред Рамсделл та японський науковець Шимон Сакакучі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Фонду Нобеля.

Зазначається, що троє науковців відзначені Нобелівською премією з фізіології та медицини 2025 року за свої революційні відкриття в галузі периферичної імунної толерантності, яка запобігає шкоді, яку імунна система може завдати організму.

Лауреати виявили захисників імунної системи – регуляторні Т-клітини, які запобігають атаці імунних клітин на наш власний організм. «Їхні відкриття мали вирішальне значення для нашого розуміння того, як функціонує імунна система і чому не всі ми хворіємо на серйозні аутоімунні захворювання», – каже голова Нобелівського комітету Олле Кемпе.

Шимон Сакагучі йшов проти течії в 1995 році, коли зробив перше ключове відкриття. Він довів, що імунна система є більш складною, і відкрив раніше невідомий клас імунних клітин, які захищають організм від аутоімунних захворювань.

Мері Бранков і Фред Рамсделл зробили інше важливе відкриття у 2001 році, коли вони представили пояснення того, чому певний штам мишей був особливо вразливий до аутоімунних захворювань. Вони виявили, що у мишей є мутація в гені, який вони назвали Foxp3. Вони також показали, що мутації в людському еквіваленті цього гена викликають серйозне аутоімунне захворювання, Ipex.

Через два роки після цього Шимон Сакагучі зміг пов'язати ці відкриття. Він довів, що ген Foxp3 керує розвитком клітин, які він ідентифікував у 1995 році. Ці клітини, які зараз відомі як регуляторні Т-клітини, контролюють інші імунні клітини і забезпечують толерантність нашої імунної системи до власних тканин.

