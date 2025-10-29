Головна Світ Соціум
Прийом ліків та аутизм: штат Техас подав до суду на Johnson&Johnson

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Техас вимагає від Kenvue та J&J виплатити штрафи в розмірі $10 тис. за кожне із 11 зазначених порушень
Техас подав до суду на виробників ліків J&J та Kenvue, стверджуючи, що вони приховували ризики препарату

Влада Техасу подала судовий позов проти компаній Johnson & Johnson (J&J) та її колишнього підрозділу Kenvue, звинувачуючи їх у приховуванні інформації про можливий зв'язок між прийомом препарату Tylenol (активна речовина – ацетамінофен) вагітними жінками та розвитком аутизму у їхніх дітей. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Генеральний прокурор Техасу Кен Пекстон стверджує, що компанії рекламували Tylenol як безпечний для вагітних, ігноруючи наукові дослідження, які, на його думку, вказують на прямий зв'язок між вживанням ацетамінофену на ранніх стадіях вагітності та аутизмом.

Техас вимагає від Kenvue та J&J виплатити штрафи в розмірі $10 тис. за кожне із 11 зазначених порушень та зобов'язати їх розміщувати на упаковці Tylenol попередження про ризик розвитку аутизму.

Kenvue заявила, що захищатиметься від «необґрунтованих звинувачень» і «твердо підтримує світову медичну спільноту, яка визнає безпеку ацетамінофену».

J&J відмежувалася, вказавши, що вона давно відмовилася від цього бізнесу, і всі права та зобов'язання, пов'язані з продажем Tylenol, належать Kenvue.

Позов перегукується з недавніми заявами президента США Дональда Трампа, який наприкінці вересня 2025 року також назвав парацетамол (ацетамінофен) винним у причинах аутизму.

Слова Трампа та, відповідно, заяви, на яких ґрунтується позов, викликали різку критику з боку наукового та медичного співтовариства. Вчені, включаючи Американську академію педіатрії та Американський коледж акушерів і гінекологів, неодноразово заявляли, що наведені наукові дані не підтверджують, що Tylenol (ацетамінофен) є причиною аутизму. Більше того, вони наголошують, що нелікована лихоманка під час вагітності може нести більший ризик, а ацетамінофен залишається найбезпечнішим варіантом знеболювального/жарознижувального для вагітних. 

Незважаючи на позов Техасу та політичні заяви, переважна більшість незалежних, обґрунтованих наукових даних та позиція світової медичної спільноти, включаючи ВООЗ та американські регулятори (FDA), не підтверджують причинно-наслідкового зв'язку між прийомом ацетамінофену під час вагітності та розвитком аутизму. Експерти наголошують, що аутизм має складну природу, пов'язану з генетикою та впливом довкілля, а деякі дослідження, що вказують на кореляцію, не доводять, що саме препарат є причиною.

До слова Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що докази зв’язку між вживанням парацетамолу під час вагітності та аутизмом є «суперечливими». Таку заяву зробив речник ВООЗ Тарік Яшаревич у Женеві 

Раніше «Главком» писав що, відома косметична компанія Johnson & Johnson вдруге подала заяву про банкрутство, але у п’ятницю суддя у США відхилив цей запит. Таким способом бренд намагається уникнути відповідальноті за десятки тисяч позовів від людей з усього світу через дитячу присипку на основі тальку, яка нібито викликає рак.

