Пташка з «Азовсталі» розповіла про секрет свого схуднення на 35 кг

Парамедикиня поділилася правилами, яких вона дотримується під час схуднення

Захисниця «Азовсталі» та парамедикиня Катерина Поліщук, відома за позивним Пташка, яка схудла на 35 кг, розповіла про секрет свого схуднення. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку парамедикині в Іnstagram.

За словами Катерини Поліщук, вона схудла на 30 кг за 7 місяців. Після цього вона продовжувала худнути, однак вже поступово.

Пташка показала нове фото після схуднення

«Я не дієтолог. Виключно мої правила, що допомогли мені. Не рекомендую, лише ділюсь, бо багато людей запитували. От список моїх правил схуднення», – зауважила Пташка.

Першим секретом схуднення парамедикині є дефіцит калорій. Вона радить перевіряти калорійність продуктів, яку можна знайти на упаковках продуктів та в мережі.

«Пельмені та ковбаса теж бувають з низьким вмістом жиру та високим білком. Багато овочів. Метод гарвардської тарілки Замінила солодкі газовані напої на напої без цукру. Цукор майже нікуди не додаю. Кава чорна без молока. Олія в спреї», – написала військова.

Катерина Поліщук дотримується ще низки правил при схудненні. За її словами, вона готує сама, використовує ваги для продуктів. За словами Пташки, зрив під час схуднення не є вироком. Також вона радить не зупинятися, якщо цифра на вагах не змінюється, а навпаки продовжувати. Крім харчування, захисниця наголосила на важливості фізичної активності та прогулянках, які сприяють схудненню.

