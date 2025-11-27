«Бахнули по келишку вина для сміливості». Ольга Сумська розповіла про свою першу зраду

Ольга Сумська приголомшила зізнанням, як зрадила чоловіка вперше

Відома українська акторка Ольга Сумська вперше відверто розповіла, як зрадила свого першого чоловіка, народного артиста Євгена Паперного, з колегою Віталієм Борисюком, з яким зараз у шлюбі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нову серію проєкту 30+ журналістки Раміни Есхакхай Ramina, яка вийшла на YouTube-каналі.

Сумська розповіла про свій роман із Віталієм Борисюком, що спалахнув під час роботи над виставою «Криваве весілля» Гарсія Лорки в театрі ім. Лесі Українки. Тоді акторка ще була одружена з Євгеном Паперним.

«Приїхав чеський режисер Йозеф Беднарик, це була подія в Києві. Розподіл ролей: роль коханця – мій чоловік Євген Паперний. А наречений – Віталій Борисюк, молодий актор, дебютант. Я – наречена, головна роль», – додала актриса.

Вона зізналася, що саме під час тих репетицій зрозуміла: її попереднє кохання вмирає, а нові почуття стали настільки сильними, що їх уже не можна було стримати. «Віталій на той час теж був одружений. Він і досі пам'ятає, як ми тоді репетирували, каже: «Я пам’ятаю твій запах, запах жінки та неймовірний аромат яблук», – розповіла Ольга.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк колаж: УНІАН, фото instagram.com/olgasumska, скріншот

За словами актриси, їй тоді було 24 роки, а Борисюку – 27. «І ось колись... я приходжу на побачення до Борисюка, а це Лісовий масив, я пам'ятаю парк, іду і думаю: «Боже, як же воно буде?... Що я роблю!? Яка я ідіотка, Господи! Потрібно зупинитися». А неможливо. Приходжу і... ну, все відбулося. Ми ще тоді, пам'ятаю, бахнули по келишку вина для сміливості... Ну, тому що я ж заміжня, тобто це зрада. Це страшна зрада. І ти на це йдеш усвідомлено чи як... Як це пояснити... І ти не можеш нічого із собою зробити. Це був приголомшливий роман», – розповіла Сумська.

За її словами, Євген Паперний тоді пережив «страшне нервове потрясіння».

Ольга Сумська та Євген Паперний фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що Ольга Сумська у своєму Instagram поділилася, які робить процедури, щоб тримати тіло у формі.

Відома українська Роксолана, актриса Ольга Сумська у свої 59 років все ще залишається неймовірною красунею, як і її екранна героїня. Українська акторка не соромиться демонструвати свою чесну природню красу на камеру.

Акторка доєдналась до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, який відбувся 27 жовтня. Його у прямому ефірі зачитала її старша сестра, народна артистка Наталія Сумська. Втім, в соцмережах і під час диктанту, і після нього Наталії Сумській дорікнули за швидке начитування тексту, за акторкою не встигали писати.