«Бахнули по келишку вина для сміливості». Ольга Сумська розповіла про свою першу зраду
Відома українська акторка Ольга Сумська вперше відверто розповіла, як зрадила свого першого чоловіка, народного артиста Євгена Паперного, з колегою Віталієм Борисюком, з яким зараз у шлюбі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нову серію проєкту 30+ журналістки Раміни Есхакхай Ramina, яка вийшла на YouTube-каналі.
Сумська розповіла про свій роман із Віталієм Борисюком, що спалахнув під час роботи над виставою «Криваве весілля» Гарсія Лорки в театрі ім. Лесі Українки. Тоді акторка ще була одружена з Євгеном Паперним.
«Приїхав чеський режисер Йозеф Беднарик, це була подія в Києві. Розподіл ролей: роль коханця – мій чоловік Євген Паперний. А наречений – Віталій Борисюк, молодий актор, дебютант. Я – наречена, головна роль», – додала актриса.
Вона зізналася, що саме під час тих репетицій зрозуміла: її попереднє кохання вмирає, а нові почуття стали настільки сильними, що їх уже не можна було стримати. «Віталій на той час теж був одружений. Він і досі пам'ятає, як ми тоді репетирували, каже: «Я пам’ятаю твій запах, запах жінки та неймовірний аромат яблук», – розповіла Ольга.
За словами актриси, їй тоді було 24 роки, а Борисюку – 27. «І ось колись... я приходжу на побачення до Борисюка, а це Лісовий масив, я пам'ятаю парк, іду і думаю: «Боже, як же воно буде?... Що я роблю!? Яка я ідіотка, Господи! Потрібно зупинитися». А неможливо. Приходжу і... ну, все відбулося. Ми ще тоді, пам'ятаю, бахнули по келишку вина для сміливості... Ну, тому що я ж заміжня, тобто це зрада. Це страшна зрада. І ти на це йдеш усвідомлено чи як... Як це пояснити... І ти не можеш нічого із собою зробити. Це був приголомшливий роман», – розповіла Сумська.
За її словами, Євген Паперний тоді пережив «страшне нервове потрясіння».
