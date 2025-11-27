Головна Скотч Шоу-біз
«Бахнули по келишку вина для сміливості». Ольга Сумська розповіла про свою першу зраду

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Ольга Сумська розповіла про свою першу зраду чоловікові
скріншот: інтерв'ю Сумської на ютуб-каналі Раміни Есхакзай

Ольга Сумська приголомшила зізнанням, як зрадила чоловіка вперше

Відома українська акторка Ольга Сумська вперше відверто розповіла, як зрадила свого першого чоловіка, народного артиста Євгена Паперного, з колегою Віталієм Борисюком, з яким зараз у шлюбі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нову серію проєкту 30+ журналістки Раміни Есхакхай Ramina, яка вийшла на YouTube-каналі.

Сумська розповіла про свій роман із Віталієм Борисюком, що спалахнув під час роботи над виставою «Криваве весілля» Гарсія Лорки в театрі ім. Лесі Українки. Тоді акторка ще була одружена з Євгеном Паперним.

«Приїхав чеський режисер Йозеф Беднарик, це була подія в Києві. Розподіл ролей: роль коханця – мій чоловік Євген Паперний. А наречений – Віталій Борисюк, молодий актор, дебютант. Я – наречена, головна роль», – додала актриса.

Вона зізналася, що саме під час тих репетицій зрозуміла: її попереднє кохання вмирає, а нові почуття стали настільки сильними, що їх уже не можна було стримати. «Віталій на той час теж був одружений. Він і досі пам'ятає, як ми тоді репетирували, каже: «Я пам’ятаю твій запах, запах жінки та неймовірний аромат яблук», – розповіла Ольга.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Ольга Сумська та Віталій Борисюк
колаж: УНІАН, фото instagram.com/olgasumska, скріншот

За словами актриси, їй тоді було 24 роки, а Борисюку – 27. «І ось колись... я приходжу на побачення до Борисюка, а це Лісовий масив, я пам'ятаю парк, іду і думаю: «Боже, як же воно буде?... Що я роблю!? Яка я ідіотка, Господи! Потрібно зупинитися». А неможливо. Приходжу і... ну, все відбулося. Ми ще тоді, пам'ятаю, бахнули по келишку вина для сміливості... Ну, тому що я ж заміжня, тобто це зрада. Це страшна зрада. І ти на це йдеш усвідомлено чи як... Як це пояснити... І ти не можеш нічого із собою зробити. Це був приголомшливий роман», – розповіла Сумська.

За її словами, Євген Паперний тоді пережив «страшне нервове потрясіння».

Ольга Сумська та Євген Паперний
Ольга Сумська та Євген Паперний
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що Ольга Сумська у своєму Instagram поділилася, які робить процедури, щоб тримати тіло у формі.

Відома українська Роксолана, актриса Ольга Сумська у свої 59 років все ще залишається неймовірною красунею, як і її екранна героїня. Українська акторка не соромиться демонструвати свою чесну природню красу на камеру. 

Акторка доєдналась до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, який відбувся 27 жовтня. Його у прямому ефірі зачитала її старша сестра, народна артистка Наталія Сумська. Втім, в соцмережах і під час диктанту, і після нього Наталії Сумській дорікнули за швидке начитування тексту, за акторкою не встигали писати. 

