Мріє дожити до 132 років: ветеран Другої світової війни розкрив секрет довголіття

100-річний пенсіонер зі США не пропускає тренувань у спортзалі

17 липня ветеран Другої світової війни Дейв Кіґґі відзначив своє 100-річчя. Пенсіонер розповів про свою головну мету та поділився тим, що допомагає йому жити довше. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Дейв Кіґґі займається спортом усе життя. У 83 роки він відновив тренування в спортзалі. «Я маю продовжувати тренуватися, тому що це підтримує мене в житті. Кожну частину тіла, яка рухається, потрібно так чи інакше тренувати щодня», – вважає чоловік.

Дейв Кіґґі відзначив 100-річчя за тренажером фото: скриншот 12 News /YouTube

Спорт не єдиний секрет довголіття ветерана. У його раціоні завжди є банани та яйця. Водночас він не вживає алкоголь і не п’є каву.

100-річний пенсіонер зі США не пропускає тренувань у спортзалі фото: скриншот 12 News /YouTube

Нині Кіґґі мріє дожити до 132 років – це його мета. «Учора я почув, що є жінка, якій 132 роки, тож це моя мета», – сказав чоловік.

Дейв Кіґґі в молоді роки фото: скриншот 12 News /YouTube

За словами ветерана, наразі він перебуває у своїй найкращій фізичній формі. Про це він розповідав журналістам, займаючись на одному з тренажерів.

Ветеран Другої світової війни розкрив секрети довголіття



Свій ювілей Кіґґі відзначив у спортзалі. Там він задув свічку на святковому торті та загадав бажання. Торт довгожитель розділив із відвідувачами та тренерами спортзалу. Наразі Кіґґі має п’ятьох дітей, сімох онуків, вісьмох правнуків і одного праправнука.

Нагадаємо, 101-річна журналістка Ейлін Левін попри поважний вік досі працює редакторкою та поки не збирається йти на пенсію. Жінка назвала три секрети свого довголіття. Ейлін Левін зізналася, що фізична витривалість не є її сильною стороною, на відміну від її розуму. Тож одним секретом її довгого життя є тренування мозку.