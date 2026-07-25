Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Мріє дожити до 132 років: ветеран Другої світової війни розкрив секрет довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Дейв Кіґґі відзначив 100-річчя у спортзалі
фото: скриншот 12 News /YouTube

100-річний пенсіонер зі США не пропускає тренувань у спортзалі

17 липня ветеран Другої світової війни Дейв Кіґґі відзначив своє 100-річчя. Пенсіонер розповів про свою головну мету та поділився тим, що допомагає йому жити довше. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Дейв Кіґґі займається спортом усе життя. У 83 роки він відновив тренування в спортзалі. «Я маю продовжувати тренуватися, тому що це підтримує мене в житті. Кожну частину тіла, яка рухається, потрібно так чи інакше тренувати щодня», – вважає чоловік.

Дейв Кіґґі відзначив 100-річчя за тренажером
Дейв Кіґґі відзначив 100-річчя за тренажером
фото: скриншот 12 News /YouTube

Спорт не єдиний секрет довголіття ветерана. У його раціоні завжди є банани та яйця. Водночас він не вживає алкоголь і не п’є каву.

100-річний пенсіонер зі США не пропускає тренувань у спортзалі
100-річний пенсіонер зі США не пропускає тренувань у спортзалі
фото: скриншот 12 News /YouTube

Нині Кіґґі мріє дожити до 132 років – це його мета. «Учора я почув, що є жінка, якій 132 роки, тож це моя мета», – сказав чоловік.

Дейв Кіґґі в молоді роки
Дейв Кіґґі в молоді роки
фото: скриншот 12 News /YouTube

За словами ветерана, наразі він перебуває у своїй найкращій фізичній формі. Про це він розповідав журналістам, займаючись на одному з тренажерів.

 

Ветеран Другої світової війни розкрив секрети довголіття


Свій ювілей Кіґґі відзначив у спортзалі. Там він задув свічку на святковому торті та загадав бажання. Торт довгожитель розділив із відвідувачами та тренерами спортзалу. Наразі Кіґґі має п’ятьох дітей, сімох онуків, вісьмох правнуків і одного праправнука.

Нагадаємо, 101-річна журналістка Ейлін Левін попри поважний вік досі працює редакторкою та поки не збирається йти на пенсію. Жінка назвала три секрети свого довголіття. Ейлін Левін зізналася, що фізична витривалість не є її сильною стороною, на відміну від її розуму. Тож одним секретом її довгого життя є тренування мозку.

Читайте також:

Теги: спорт ветеран Друга світова війна довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Власне житло є важливою складовою відновлення ветеранів, тому уряд продовжує розширювати відповідну програму
Уряд забезпечив житлом 2150 ветеранів з інвалідністю
5 липня, 06:30
Дін Гуйцзюань врзила користувачів своїм довголіттям
«Кидає виклик старості». 107-річна вегетаріанка поділилася секретами довголіття
8 липня, 03:06
Ентоні Гопкінс позує зі своєю дружиною
88-річний актор Ентоні Гопкінс занепокоїв шанувальників після різкого схуднення (фото)
7 липня, 16:51
Поліна Денис перемогла в номінації Children Solo Ballet Repertoire у віковій категорії 10–12 років
11-річна балерина стала абсолютною чемпіонкою світу та розчулила українців (відео)
17 липня, 11:02
Перший конкурс проведуть у 2027 році
В Україні з'явиться конкурс «Тренер року» – указ президента
23 липня, 03:20
Вільям Шетнер зіграв капітана Джеймса Тіберія Кірка у фільму «Зоряний шлях»
Капітан «Зоряного шляху» 95-річний Вільям Шетнер вперше розповів про рак
23 липня, 14:40
Владислав Гераскевич дав свою оцінку рішенню МОК
МОК змінив Олімпійську хартію, щоб повернути Росію? Коментар скелетоніста Гераскевича
25 червня, 09:44
До Іспанії мали вирушити 13 російських лучників та 6 тренерів
Російські лучники через проблеми з візами пропустять етап Кубка світу в Іспанії
6 липня, 15:16
Легкоатлети з РФ не поїдуть в Дакар
Російські легкоатлети залишилися без квот на юнацьку Олімпіаду-2026
23 липня, 15:59

Здоров'я

Мріє дожити до 132 років: ветеран Другої світової війни розкрив секрет довголіття
Мріє дожити до 132 років: ветеран Другої світової війни розкрив секрет довголіття
Дієтологи назвали дві групи людей, яким може зашкодити матча
Дієтологи назвали дві групи людей, яким може зашкодити матча
Капітан «Зоряного шляху» 95-річний Вільям Шетнер вперше розповів про рак
Капітан «Зоряного шляху» 95-річний Вільям Шетнер вперше розповів про рак
«Буває лише у фільмах!». Французький лікар помилково видалив дівчині зуби замість операції на нозі
«Буває лише у фільмах!». Французький лікар помилково видалив дівчині зуби замість операції на нозі
Донька-військова Гаріка Корогодського повідомила про серйозне захворювання
Донька-військова Гаріка Корогодського повідомила про серйозне захворювання
Львівські хірурги видалили у 12-річної дівчинки гігантську пухлину
Львівські хірурги видалили у 12-річної дівчинки гігантську пухлину

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
72K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)
55K
Ліцеїст із Київщини створив пристрій, який може змінити хід війни

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Вчора, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua