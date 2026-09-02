Цікавиться політикою та читає без окулярів. 105-річна тернополянка розкрила секрет довголіття

Ольга Бойко мріє відзначити своє 110-річчя

105-річна мешканка села Денисів на Тернопільщині Ольга Бойко розкрила секрет свого довголіття. Пенсіонерка, попри поважний вік, читає без допомоги окулярів, цікавиться новинами та досі займається господарством. Про це пише «Главком» із посиланням на Еxpres.online.

Історія життя 105-річної українки

105-річна Ольга Бойко читає без окулярів фото: Суспільне Тернопіль

Ольга Бойко народилася у багатодітній родині. З дитинства вона відвідувала греко-католицьку церкву та брала активну участь у церковному братстві. Жінка застала Другу світову війну. Їй довелося на власні очі побачити смерть близької подруги.

У 1943 році вийшла заміж, однак кохала іншого. «Та батьки наполягли на шлюбі, вважаючи обранця вигідною партією. Бабуся послухалася і стала доброю господинею: пекла, варила, шила, жала. Господарство було велике», – розповіла онука пенсіонерки Ірина Лукава.

Пара одружилася під час війни, тоді ж чоловік Ольги Бойко потрапив у полон. Згодом йому вдалося повернутися, і родина переїхала в Денисів. У подружжя зʼявилося троє дочок.

Ольга Бойко 17 років працювала санітаркою в залізничній лікарні та була донором крові. «У неї перша група крові з негативним резусом, рідкісна. Скільки разів бабуся здавала кров, точно не відомо, але дуже багато. За донорство платили гроші. Для родини це було важливо, бо вони будувалися: їм дали земельну ділянку, а грошей бракувало», – сказала онука жінки.

У 55 років тернополянка вийшла на пенсію, але ще працювала санітаркою в медпункті на Тернопільському вокзалі. Через два роки втратила чоловіка.

Секрет довголіття 105-річної тернополянки

Разом з Ольгою Бойко живе її онука Ірина Лукава фото: Суспільне Тернопіль

Ольга Бойко у 105 років зберігає оптимізм та любов до життя. Кожного ранку самотужки застеляє ліжко, одягається, порається на городі та готує їсти.

Також жінка не відстає від сучасних технологій та дізнається про події у світі. Коли онучка йде на роботу, бабуся залишається сама. «Вона дивиться телевізор, цікавиться політикою. Із сучасною технікою теж добре дає собі раду: користується мікрохвильовкою, мобільним телефоном. І читає, до речі, без окулярів», – розповіла Ірина Лукава.

До того ж довгожителька не має обмежень у харчуванні. Вона полюбляє шкварки, холодець, супи, бульйони, а також солодке: шоколадні цукерки, печиво, батончики. З напоїв надає перевагу чаю та ячмінній каві. «На день наро­дження може дозволити собі навіть 50 грамів коньяку – каже, у свято можна. Бабуся постить. Особливо поважає піст перед Великоднем. Тоді у понеділок, середу і п’ятницю не їсть м’ясних та молочних страв», – зауважила жінка.

Ольга Бойко нині має пʼятьох онуків та шістьох правнуків. Онука Ірина багато років мешкає зі бабусею. А своїм довголіттям вона завдячує вірі та має ціль – дожити до свого 110-річчя. «Щоранку і щовечора молюся. Маю п’ять різних молитовників, читаю їх. Регулярно дивлюся по телевізору службу Божу. Мабуть, молитва й тримає мене ще на цьому світі. Вірю в Бога і дякую Йому за кожен день. Ще мушу дочекатися нашої перемоги», – сказала довгожителька.

Нагадаємо, Катерина Громаченко з Рівного відзначила 100-річчя. З нагоди свого ювілею жінка розкрила головний секрет свого довголіття. 100-річна пенсіонерка має сина, двох онуків та четверо правнуків. Її наймолодша правнучка молодша за неї на 99 років.