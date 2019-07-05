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    Здоровье

    Ученые назвали продукты, которые ускоряют старение

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    Ученые назвали продукты, которые ускоряют старение
    astrakhanfm.ru

    В список вошли маргарин, соль, сахар, хлеб и алкоголь

    Названный экспертами список опасных в плане преждевременного старения продуктов опубликовало издание The Gal Post.

    Маргарин. В нем содержатся трансжиры, с которыми ассоциировано развитие хронических заболеваний. Также продукт воздействует на уровень водного баланса в организме, нарушение которого напрямую связано с появлением ранних морщин.

    Соль. Большое количество соли в рационе способствует задержке воды в организме, что увеличивает нагрузку  на органы, ведет к отечности и усталости - это также фактор ускоренного старения.

    Сахар. Злоупотребление сахаром вредит сосудистой системе, сердцу и мозгу, вызывает диабет, кариес и ожирение. Под действием сахара сгущается кровь, замедляются кровоток и метаболические процессы, а также тормозится производство ферментов, обеспечивающих эластичность тканей. Состояние кожи, волос, а также физическое состояние в целом неизменно ухудшаются.

    Хлеб и макароны. Изделия из белой муки повышают гликемический индекс, иначе увеличивают уровень сахара в крови. Выше уже было сказано о том, чем опасно «засахаривание» организма. Ученые называют избыток сахара одним из самых сильнодействующих триггеров старения в организме.

    Алкоголь.     Ученые из Дании установили, что люди, часто употребляющие алкоголь, чаще непьющих демонстрируют четыре основных признака старения - опущение мочек уха, темные круги под глазами, желтовато-оранжевый оттенок кожи и потерю волос.

    Джерело: Medikforum.ru

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