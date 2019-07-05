Ученые назвали продукты, которые ускоряют старение



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astrakhanfm.ru

В список вошли маргарин, соль, сахар, хлеб и алкоголь

Названный экспертами список опасных в плане преждевременного старения продуктов

издание The Gal Post.

Маргарин.

В нем содержатся трансжиры, с которыми ассоциировано развитие хронических заболеваний. Также продукт воздействует на уровень водного баланса в организме, нарушение которого напрямую связано с появлением ранних морщин.

Соль.

Большое количество соли в рационе способствует задержке воды в организме, что увеличивает нагрузку на органы, ведет к отечности и усталости - это также фактор ускоренного старения.

Злоупотребление сахаром вредит сосудистой системе, сердцу и мозгу, вызывает диабет, кариес и ожирение. Под действием сахара сгущается кровь, замедляются кровоток и метаболические процессы, а также тормозится производство ферментов, обеспечивающих эластичность тканей. Состояние кожи, волос, а также физическое состояние в целом неизменно ухудшаются.

Изделия из белой муки повышают гликемический индекс, иначе увеличивают уровень сахара в крови. Выше уже было сказано о том, чем опасно «засахаривание» организма. Ученые называют избыток сахара одним из самых сильнодействующих триггеров старения в организме.



Алкоголь.

Ученые из Дании установили, что люди, часто употребляющие алкоголь, чаще непьющих демонстрируют четыре основных признака старения - опущение мочек уха, темные круги под глазами, желтовато-оранжевый оттенок кожи и потерю волос.

Джерело: Medikforum.ru