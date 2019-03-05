Ученые назвали семь продуктов, которые убивают либидо



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Здоровое питание - залог полноценного удовольствия

Продукты питания в процессе метаболизма поставляют человека энергией, поэтому пища непосредственно связана с «сексуальным» настроением и возможностями. Многие знают о продуктах, способных снизить половое влечение, но не все могут сообщить их названия. Специалисты рассказали, что в случае планов на романтическое свидание лучше исключить из рациона 7 компонентов.

1. Продукты, содержащие сою. В сое есть фитоэстроген, аналогичный по своей структуре женскому гормону эстрогену, а это чревато снижением уровня тестостерона.

2. Бобовые. Эффект от употребления их в больших количествах равно сои.

3. Сахар. Его следует употреблять в меру, так как большая доза сахарозы приведет к скачку в крови инсулина и, как следствие, к снижению тестостерона.

4. Солености и копчености, жирная пища. Их негативное влияние на работу сердца и сосудов трудно переоценить. Дневная норма соли в день составляет до 5 грамм.

5. Кофеин. Тестостерон притупляется как при употреблении кофе, так и энергетических напитков.

6. Продукты с пищевыми дрожжами. Выпечка, квас, пиво - от них следует отказаться перед и во время романтического вечера.

7. Алкоголь. Попадая в организм, он поражает все его системы. Что касается рассматриваемой темы, потребление спиртного приводит к уменьшению интенсивности поставки крови к половым органам, а ЦНС сигнализирует о том, что пора идти спать. Ученые рекомендуют во время свидания выпить только по одному бокалу белого или сухого красного вина.

Джерело: ukrhealth.net