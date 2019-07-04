Ученые считают, что к ожирению ведет не еда, а работа иммунных клеток



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Жирная еда не обязательно ведет к ожирению – особую роль в этом играют иммунные клетки, которые находятся в кишечнике и могут изменять его работу, показало исследование японских ученых

Биологи из Центра Riken в Канагаве выяснили, что ожирение развивается не столько в связи с неправильным питанием, сколько из-за специфической активности особых иммунных клеток, находящихся в кишечнике, - так называемых ILC2-клеток. К такому заключению японские исследователи пришли после серии экспериментов с мышами.

Изначально специалисты ставили целью понять, почему при поедании высококалорийной пищи организм начинает запасать энергию в виде жира вместе того, чтобы сжигать. В испытаниях с генетически модифицированными мышами ученые обнаружили, что животные, в организме которых были деактивированы иммунные клетки ILC2, могли есть жирную пищу в любых количествах, не набирая веса. Если эти клетки полностью отсутствовали в организме мышей, их показатели крови, несмотря на большое количество съеденной жирной пищи, оставались в норме. Когда же грызунам трансплантировался костный мозг, вырабатывавший ILC2- клетки, животные начали быстро толстеть.

«Данный подвид клеток действительно связан с ожирением, хотя как именно, мы пока еще не знаем», - цитирует ученых журнал Cell Reports.

Специалисты допускают, что деятельность выявленных ими иммунных клеток может определенным образом связана с процессами хронических воспалений в легких и жировой ткани, а также с процессами превращения белого жира в бурый.

«Поедание жирной пищи не обязательно ведет к ожирению – его появление можно предотвратить, отключив в организме ILC2-клетки. Мы намерены выяснить, как управлять поведением этих иммунных телец», - заявили авторы работы.

Джерело: Medikforum.ru