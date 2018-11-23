Ученые утверждают, что бег замедляет процесс старения



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Бессарабия Информ

Лучшим физическим упражнением для продления жизни является бег, установили научные специалисты

Согласно последним исследованиям, бег помогает увеличить срок жизни на целых 9 лет.

Каждый человек хотел бы продлить свою жизнь как можно дольше, сохранив при этом здоровье. Работа научной группы под руководством профессора в области физиологии Ларри Таккера показала, что регулярные занятия бегом помогают достичь данной цели.

«Бег замедляет клеточный процесс старения, что благотворно сказывается на состоянии всего организма, который становится лучше защищен от болезней старения и тем самым продлевает себе жизнь», - поделились мнением авторы проекта.

Исследователи анализировали состояние здоровья порядка 6 тысяч добровольцев, среди которых были профессиональные спортсмены и те, кто занимался спортом в любительском формате. Анализ позволил заключить, что достаточный уровень физических нагрузок и отсутствие вредных привычек способствуют увеличению длины теломеров – концевых участков хромосом, величина которых коррелирует с продолжительностью жизни.

Самыми крупными теломерами, по словам ученых, отличались испытуемые, которые тяготели к соблюдению ЗОЖ в целом и занимались бегом.

«Бег – лучший вид физической нагрузки, помогающий продлить жизнь. Он может поспособствовать прибавке девяти лет жизни! Но подобную прибавку обеспечивают занятия бегом около часа в день на протяжении лет, а не короткого времени», - сообщили специалисты.

Джерело: Medikforum.ru