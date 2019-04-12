Ученые выяснили, что низкокалорийная диета продлевает жизнь



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MedPortal.ru

По мнению ученых, подобная диета помогает организму активировать защиту для предотвращения хронических воспалительных процессов

Низкокалорийная диета влияет на врожденный иммунитет и способствует продлению жизни, снижая его ненужную активность, в связи с которой развиваются воспаления, и усугубляется старение.

Ученые из Гарвардского университета пришли к заключению о том, что низкокалорийная диета дает эффект продления жизнь за счет влияния на иммунную систему. Такая диета усмиряет сверхактивность врожденной иммунной системы организма, которая нередко начинает включаться с возрастом.

Ученые констатировали, что ограничение калорийности положительно влияет на продолжительность жизни, способствуя защите организма от возникновения хронических воспалительных процессов. По словам специалистов, развитию воспалений разной степени содействует сверхъактивная врожденная иммунная система. По мере старения проявления такой разбалансировки учащаются, что увеличивает риск возникновения воспалительных процессов. Низкокалорийная диета способствует тому, что нормализуются механизмы регуляции иммунной системы, и вероятность воспалений, соответственно, снижается.

«Низкокалорийная диета снижает активность регуляторного белка р38, что запускает определенные механизмы, которые способствуют оптимальному уровню иммунного ответа», - констатировали исследователи после экспериментов с червями (C. elegans).

Специалисты убеждены, что открытая ими закономерность будет полезна в области терапии с хроническими заболеваниями, активизирующимися при старении и приближающими конец жизни. Ученые отмечают, что снижение хронических воспалений является одним из основных рычагов долголетия.

Джерело: Medikforum.ru