Ученые выяснили, что ночное потоотделение может быть симптомом рака



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Ночное выраженное потоотделение является характерным симптомом рака, который проявляется в темное время суток, - об этом заявили специалисты из Великобритании

Сотрудники организации, занимающейся исследованием рака, Cancer Research UK, назвали распространенным ночным симптомом рака сильное потоотделение, возникающее в период сна. Мнение об этом британских онкологов опубликовало издание Express.

«Если вы сильно потеете по ночам, обязательно обратитесь за обследованием к врачу. Такой пот может быть ранним сигналом лейкемии, лимфомы, рака костей, рака печени или мезотелиомы», - поделились рекомендацией врачи.

По словам научных специалистов, пока неясно, почему для некоторых видов рака характерным оказывается сильный ночной пот. По их версии, потоотделение является следствием активной борьбы иммунитета со злокачественными опухолями.

«Другими типичные симптомами рака являются ощущение комка и боли в груди, кашель, одышка, изменения в работе кишечника, кровотечение, необъяснимую потерю веса», - добавили исследователи.

Одновременно с этим они отметили, что ночное потоотделение также может наблюдаться в случае инфекций и менопаузы, а также быть побочным эффектом приема лекарств. В любом случае при ночном потении нужно обращаться за медосмотром, резюмировали медики.

Джерело: Medikforum.ru