Врачи из США определили главную опасность соли



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Ученые открыли целый ряд заболеваний, которые возникают из-за злоупотребления хлоридом натрия

Важное открытие влияния соли на организм человека сделали специалисты из США. Они провели исследование и пришли к выводу, что частое употребление в пищу соли может серьезно повлиять на работу иммунной системы в кишечнике человека, что приводит к деградации когнитивных функций. Результаты своих исследований ученые опубликовали в Nature Neuroscience.

Ученые выяснили, что высокосолевая диета обуславливает негативное влияние на кровообращение в головном мозге. Такие выводы американские ученые сделали во время наблюдения за лабораторными мышами. Они авторитетно заявляют, что результаты их опытов применимы и для людей.

Специалисты подчеркивают, злоупотребление солью на протяжении трех недель приводит к эндотелиальной дисфункции, уменьшению мозгового кровотока и когнитивным нарушениям, но не влияет на артериальное давление, как раньше было принято считать. Однако отмечается, что нормальное состояние обкормленных солью мышек через некоторое время возвращается, если вернуть их к обычному питанию.