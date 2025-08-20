Яка активність покращить здоров'я всього за 15 хвилин на день? Дослідження науковців

Швидка ходьба – це ключ до довголіття, показують дослідження

Нові наукові дослідження доводять, що для підтримки здоров'я та довголіття не обов'язково відвідувати спортзал. Як показують результати, опубліковані в American Journal of Preventive Medicine та висвітлені на телеканалі CNN, лише 15 хвилин швидкої ходьби щодня може суттєво знизити ризик передчасної смерті. Про це пише «Главком».

Дослідники виявили, що люди, які щодня швидко ходять щонайменше 15 хвилин, мають на 20% менший ризик передчасної смерті порівняно з тими, хто ходить повільно. Це свідчить про те, що інтенсивність фізичної активності є важливішою, ніж її тривалість.

Основними перевагами швидкої ходьби є:

Здоров'я серця: Інтенсивні прогулянки зміцнюють серцевий м'яз, знижуючи ризик серцевої недостатності, інсульту та інфаркту.

Контроль ваги та діабет: Ходьба допомагає підтримувати здорову вагу, покращує метаболізм та знижує ризик розвитку діабету 2-го типу.

Зміцнення м'язів та кісток: Регулярні швидкі прогулянки зміцнюють м'язи ніг та покращують щільність кісткової тканини.

Психічне здоров'я: Фізична активність допомагає зменшити стрес, поліпшити настрій та якість сну.

Експерти наголошують, що будь-яка активність корисна, але саме швидка ходьба дає відчутні переваги за менший час, що робить її доступним рішенням для тих, хто має щільний графік. Дослідження також показують, що навіть 10 хвилин швидкої ходьби на день можуть подовжити життя літньої людини приблизно на один рік.

До слова, вчені з Китаю виявили, що процес старіння організму людини починається у віці 30 років.