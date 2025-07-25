У Росії зростає кількість людей, які звертаються за медикаментозною допомогою для боротьби з алкоголізмом

Громадяни країни-агресорки Росії різко збільшили купівлю препаратів для лікування алкогольної залежності: у січні-червні 2025 року у роздробі було реалізовано 553,2 тис. упаковок відповідних препаратів, або на 13,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це випливає з даних аналітичної компанії RNC Pharma, які наводять росЗМІ, пише «Главком».

У грошах динаміка виявилася ще більш вражаючою: зростання склало 37,8% рік до року – до 539,6 млн руб. Для порівняння: у 2024 році було продано близько 1 млн. упаковок препаратів проти алкоголізму на 878,1 млн. руб.

В аптечних мережах підтвердили зростання попиту на лікування алкогольної залежності. Так лише в одній із мереж, за підсумками перших шести місяців року, реалізували такі медикаменти більш ніж на 44 млн руб, що на 48% перевищує обсяги аналогічного періоду минулого року. У натуральному вираженні продажі збільшилися приблизно на 29%. У іншій мережі аптек без конкретних цифр повідомили про зростання попиту на подібні засоби за цей період на 53% в рублях і на 32% в упаковках.

У Росії зростає кількість людей, які звертаються за медикаментозною допомогою для боротьби з алкоголізмом. Це пояснюється тим, що такі препарати коштують відносно дешево, порівняно з послугами наркологічних служб.

Але є й інша причина – багато громадян стурбовані тим, що цього року влада посилила контроль за передачею даних про пацієнтів до Єдиної державної інформаційної системи у сфері охорони здоров'я (ЄДІЗ). Так, з 1 березня 2026 року до реєстру включатимуть відомості про пацієнтів із психічними розладами та розладами поведінки, спричиненими, зокрема, вживанням алкоголю. Це може також торкнутися пацієнтів, які зверталися до приватних клінік через наркологічні та психіатричні захворювання, щоб зберегти конфіденційність діагнозу від роботодавця та соцслужб.

Нагадаємо, за шість місяців поточного року в Росії суттєво знизилося виробництво міцних алкогольних напоїв. Виробництво горілки у РФ знизилося на 10,9%, до 31,38 млн декалітрів, а коньяку – на 17%, до 3,45 млн декалітрів. Експерти пов'язали спад виробництва з підвищенням на 17% мінімальних роздрібних цін на міцний алкоголь на початку року. Росіяни переходять на самогон.