Британский журнал нарисовал обложку с Путиным-осьминогом
- Сьогодні, 19:12
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Путин-осьминог
Журнал The Economist намекнул на хищную сущность президента страны-агрессора
Еженедельный британский журнал The Economist обновил обложку своей страницы в Facebook, разместив на ней карикатуру с президентом России Владимиром Путиным. Лидер страны-агрессора изображается на ней в видео осьминога.
В комментариях пользователь Clément Guézais отметил, что эта идея не нова. Фото взято из Юмористического дипломатического атласа Евразии, карикатуру для которого нарисовал Кисабуро Охары.
Джерело: Новое Время