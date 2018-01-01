Британский журнал нарисовал обложку с Путиным-осьминогом

Журнал The Economist намекнул на хищную сущность президента страны-агрессора

Еженедельный британский журнал The Economist обновил обложку своей страницы в Facebook, разместив на ней карикатуру с президентом России Владимиром Путиным. Лидер страны-агрессора изображается на ней в видео осьминога. В комментариях пользователь Clément Guézais отметил, что эта идея не нова. Фото взято из Юмористического



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Путин-осьминог

Журнал The Economist намекнул на хищную сущность президента страны-агрессора

Еженедельный британский журнал The Economist обновил обложку своей страницы в Facebook, разместив на ней карикатуру с президентом России Владимиром Путиным. Лидер страны-агрессора изображается на ней в видео осьминога.

В комментариях пользователь Clément Guézais отметил, что эта идея не нова. Фото взято из Юмористического дипломатического атласа Евразии, карикатуру для которого нарисовал Кисабуро Охары.

Джерело: Новое Время