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    Британский журнал нарисовал обложку с Путиным-осьминогом

    Журнал The Economist намекнул на хищную сущность президента страны-агрессора
    Еженедельный британский журнал The Economist обновил обложку своей страницы в Facebook, разместив на ней карикатуру с президентом России Владимиром Путиным. Лидер страны-агрессора изображается на ней в видео осьминога. В комментариях пользователь Clément Guézais отметил, что эта идея не нова. Фото взято из Юмористического
    • Сьогодні, 19:12
    • Розсилка
    Путин-осьминог
    Путин-осьминог

    Журнал The Economist намекнул на хищную сущность президента страны-агрессора

    Еженедельный британский журнал The Economist обновил обложку своей страницы в Facebook, разместив на ней карикатуру с президентом России Владимиром Путиным. Лидер страны-агрессора изображается на ней в видео осьминога.

    В комментариях пользователь Clément Guézais отметил, что эта идея не нова. Фото взято из Юмористического дипломатического атласа Евразии, карикатуру для которого нарисовал Кисабуро Охары.

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    Джерело: Новое Время

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