Портрет побитого Марка Цукерберга поместили на обложку известного журнала

Редакторы эффектно проиллюстрировали многочисленные скандалы вокруг основателя Facebook

Популярный журнал Wired опубликовал обложку мартовского номера, героем которой стала основатель Facebook Марк Цукерберг. Его портрет написал художник Джейк Роуленд, добавив к нему ссадины и следы побоев. Таким образом редакторы издания проиллюстрировали то, что в последние месяцы этот топ-менеджер становится объектом нападок и обвинений в том, что



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Марк Цукерберг

Редакторы эффектно проиллюстрировали многочисленные скандалы вокруг основателя Facebook

Популярный журнал Wired опубликовал обложку мартовского номера, героем которой стала основатель Facebook Марк Цукерберг. Его портрет написал художник Джейк Роуленд, добавив к нему ссадины и следы побоев. Таким образом редакторы издания проиллюстрировали то, что в последние месяцы этот топ-менеджер становится объектом нападок и обвинений в том, что его соцсеть распространяет фейковые новости.

При создании этого портрета художник использовал несколько разных портретов, лишь на одном из которых изображался сам Цукерберг.

«Wired хотел получить изображение избитого, измученного схватками основателя Facebook. Единственная проблема — сам Цукерберг не собирался приходить к нам на съемки. Финальное изображение было составлено из разных снимков: двух стоковых фото, двух фотографий моделей, которых я сам снял в Нью-Йорке, и одного настоящего портрета Марка», — говорит Джейк Роуленд.

Он также добавил, что этот «поддельный» портрет Цукерберга отлично соотносится с темой фейковых новостей: в современном мире зрителю или читателю бывает сложно отличить, что является правдой, а что — ложью.

Джерело: Bird In Flight