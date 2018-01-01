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    Шоу-биз

    Состоится презентация книги о великих украинских актерах

    Критик Олег Вергелис посвятил свою новую книгу 12 выдающимся личностям отечественной сцены
    23 февраля известный критик Олег Вергелис представит свою новую книгу «Театр, де розбиваються серця». В ней рассказывается о жизни и творчестве знаковых актеров украинской сцены, пишет «Главком». «Это 12 ретро-сюжетов о выдающихся творцах – их незабываемые роли и драматические судьбы. Среди героев книги –
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 18:41
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    Фото из книги&nbsp;&laquo;Театр, де розбиваються серця&raquo;
    Фото из книги «Театр, де розбиваються серця»

    Критик Олег Вергелис посвятил свою новую книгу 12 выдающимся личностям отечественной сцены

    23 февраля известный критик Олег Вергелис представит свою новую книгу «Театр, де розбиваються серця». В ней рассказывается о жизни и творчестве знаковых актеров украинской сцены, пишет «Главком».

    «Это 12 ретро-сюжетов о выдающихся творцах – их незабываемые роли и драматические судьбы. Среди героев книги – Мария Заньковецкая, Амвросий Бучма, Наталья Ужвий, Аркадий Гашинский, Степан Алексенко, Николай Яковченко, Михаил Крамар, Нонна Копержинская, Зинаида Дехтярева, Богдан Ступка», - пишут организаторы мероприятия.

    Встреча с автором книги состоится на камерной сцене Ивано-Франковского драматического театра.

    Олег Вергелис — украинский театральный критик, художественный обозреватель, редактор отдела культуры издания «Зеркало недели», публицист, заслуженный журналист Украины, автор и ведущий циклов «Игроки» и «Главная роль» на Национальном телеканале «Культура». Член Национального Шевченковского комитета, член Национального союза театральных деятелей Украины и Союза журналистов Украины. Доцент кафедры журналистики Института международных отношений (НАУ).

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