Состоится презентация книги о великих украинских актерах

Критик Олег Вергелис посвятил свою новую книгу 12 выдающимся личностям отечественной сцены

23 февраля известный критик Олег Вергелис представит свою новую книгу «Театр, де розбиваються серця». В ней рассказывается о жизни и творчестве знаковых актеров украинской сцены, пишет «Главком». «Это 12 ретро-сюжетов о выдающихся творцах – их незабываемые роли и драматические судьбы. Среди героев книги –