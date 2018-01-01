Состоится презентация книги о великих украинских актерах
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Критик Олег Вергелис посвятил свою новую книгу 12 выдающимся личностям отечественной сцены
23 февраля известный критик Олег Вергелис представит свою новую книгу «Театр, де розбиваються серця». В ней рассказывается о жизни и творчестве знаковых актеров украинской сцены, пишет «Главком».
«Это 12 ретро-сюжетов о выдающихся творцах – их незабываемые роли и драматические судьбы. Среди героев книги – Мария Заньковецкая, Амвросий Бучма, Наталья Ужвий, Аркадий Гашинский, Степан Алексенко, Николай Яковченко, Михаил Крамар, Нонна Копержинская, Зинаида Дехтярева, Богдан Ступка», - пишут организаторы мероприятия.
Встреча с автором книги состоится на камерной сцене Ивано-Франковского драматического театра.
Олег Вергелис — украинский театральный критик, художественный обозреватель, редактор отдела культуры издания «Зеркало недели», публицист, заслуженный журналист Украины, автор и ведущий циклов «Игроки» и «Главная роль» на Национальном телеканале «Культура». Член Национального Шевченковского комитета, член Национального союза театральных деятелей Украины и Союза журналистов Украины. Доцент кафедры журналистики Института международных отношений (НАУ).