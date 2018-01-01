  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Барак Обама постеснялся своих больших ушей на официальном портрете

    Экс-президент США с юмором представил свой новый живописный портрет
    В Национальной портретной галерее в Вашингтоне представили официальные портреты бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель. Оба полотна в будущем должны стать частью коллекции музея. Бывший глава государства и его супруга самостоятельно выбрали художников для работы над этими полотнами. Так, экс-президент США доверил эту задачу
    • Сьогодні, 11:01
    • Розсилка
    Барак Обама
    Барак Обама

    Экс-президент США с юмором представил свой новый живописный портрет

    В Национальной портретной галерее в Вашингтоне представили официальные портреты бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель. Оба полотна в будущем должны стать частью коллекции музея.

    Бывший глава государства и его супруга самостоятельно выбрали художников для работы над этими полотнами. Так, экс-президент США доверил эту задачу Кьянде Уайли, а его супруга — Эми Шералд. Они — первые афроамериканские художники, чьи работы будут представлены в Национальной портретной галерее.

    barack-michelle-obama-official-portraits_01

    Во время презентации картины, Барак Обама отметил, что во время написания портрета просил автора уменьшить уши на полотне. Но художник ответил отказом. «Я пытался договориться, чтобы на портрете я выглядел не таким седым, но принципы Кьянде не позволили ему пойти на это», — также в шутку добавил Барак Обама.

    barack-michelle-obama-official-portraits_02

    Читайте также: Королева Летиция продемонстрировала изысканный и демократичный образ.

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    США Барак Обама искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ