Барак Обама постеснялся своих больших ушей на официальном портрете

Экс-президент США с юмором представил свой новый живописный портрет

В Национальной портретной галерее в Вашингтоне представили официальные портреты бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель. Оба полотна в будущем должны стать частью коллекции музея. Бывший глава государства и его супруга самостоятельно выбрали художников для работы над этими полотнами. Так, экс-президент США доверил эту задачу



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Барак Обама

Экс-президент США с юмором представил свой новый живописный портрет

В Национальной портретной галерее в Вашингтоне представили официальные портреты бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель. Оба полотна в будущем должны стать частью коллекции музея.

Бывший глава государства и его супруга самостоятельно выбрали художников для работы над этими полотнами. Так, экс-президент США доверил эту задачу Кьянде Уайли, а его супруга — Эми Шералд. Они — первые афроамериканские художники, чьи работы будут представлены в Национальной портретной галерее.

Во время презентации картины, Барак Обама отметил, что во время написания портрета просил автора уменьшить уши на полотне. Но художник ответил отказом. «Я пытался договориться, чтобы на портрете я выглядел не таким седым, но принципы Кьянде не позволили ему пойти на это», — также в шутку добавил Барак Обама.

Джерело: Bird In Flight