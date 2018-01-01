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    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности

    Работы Александры Железновой отражают современные реалии России, пронизанные индустриальной жестокостью с элементами мистики
    Александра Железнова, художница из Вологодской области, рисует очень яркие иллюстрации к будущей книге «Самый темный час». Девушка изображает Россию так, как не делал никто до нее. Художница убеждена, что в ее картинах нет политического подтекста, а книга не является антироссийской. Политическую сатиру в ней Александра просит не
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:02
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    Работы Александры Железновой отражают современные реалии России, пронизанные индустриальной жестокостью с элементами мистики

    Александра Железнова, художница из Вологодской области, рисует очень яркие иллюстрации к будущей книге «Самый темный час». Девушка изображает Россию так, как не делал никто до нее.

    Художница убеждена, что в ее картинах нет политического подтекста, а книга не является антироссийской. Политическую сатиру в ней Александра просит не высматривать.

    Однако персонажи ее будущей книги выглядят как герои антиутопии: министр черной металлургии Айзен, заместитель министра Октан, загадочная и мрачная дама Нефть. Они носят строгие деловые костюмы, ездят на черных мерседесах по заснеженным мрачным трассам, общаются с себе подобными чиновниками и сражаются с чудовищами.

    Многим кажется, что работы Александры Железновой, несмотря на ее опровержение, отражают современные реалии России, пронизанные индустриальной эстетикой с элементами мистики Средневековья. Художница же говорит о том, что между ней и образами в картинах существует тесная связь. А там, где есть место автобиографичности, присутствует и сама жизнь.

    Ранее Александра писала картины компьютерной мышкой. Делала на бумаге эскиз карандашом, потом фотографировала изображения и фотографии передавала на компьютер. А уже этот очерк дорисовывала мышкой. С недавних пор она рисует на планшете и качество работ значительно выросло.

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    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности
    Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности

    Художница признает, что в своих редких интервью она высказывается довольно витиевато и размыто, что лишь подогревает интерес зрителей к ее творчеству. Таким образом Александра дает своим поклонникам свободу в понимании ее картин. Она считает, что в созданных ей рисунках каждый может увидеть что-то свое. Своим искусством Александра подталкивает зрителя размышлять самостоятельно, не опираясь на трактовку и подсказки художника.

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