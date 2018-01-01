Иллюстратор показал упаренный мрак российской реальности

Работы Александры Железновой отражают современные реалии России, пронизанные индустриальной жестокостью с элементами мистики

Александра Железнова, художница из Вологодской области, рисует очень яркие иллюстрации к будущей книге «Самый темный час». Девушка изображает Россию так, как не делал никто до нее. Художница убеждена, что в ее картинах нет политического подтекста, а книга не является антироссийской. Политическую сатиру в ней Александра просит не

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Работы Александры Железновой отражают современные реалии России, пронизанные индустриальной жестокостью с элементами мистики

Александра Железнова, художница из Вологодской области, рисует очень яркие иллюстрации к будущей книге «Самый темный час». Девушка изображает Россию так, как не делал никто до нее.

Художница убеждена, что в ее картинах нет политического подтекста, а книга не является антироссийской. Политическую сатиру в ней Александра просит не высматривать.

Однако персонажи ее будущей книги выглядят как герои антиутопии: министр черной металлургии Айзен, заместитель министра Октан, загадочная и мрачная дама Нефть. Они носят строгие деловые костюмы, ездят на черных мерседесах по заснеженным мрачным трассам, общаются с себе подобными чиновниками и сражаются с чудовищами.

Многим кажется, что работы Александры Железновой, несмотря на ее опровержение, отражают современные реалии России, пронизанные индустриальной эстетикой с элементами мистики Средневековья. Художница же говорит о том, что между ней и образами в картинах существует тесная связь. А там, где есть место автобиографичности, присутствует и сама жизнь.

Ранее Александра писала картины компьютерной мышкой. Делала на бумаге эскиз карандашом, потом фотографировала изображения и фотографии передавала на компьютер. А уже этот очерк дорисовывала мышкой. С недавних пор она рисует на планшете и качество работ значительно выросло.

Художница признает, что в своих редких интервью она высказывается довольно витиевато и размыто, что лишь подогревает интерес зрителей к ее творчеству. Таким образом Александра дает своим поклонникам свободу в понимании ее картин. Она считает, что в созданных ей рисунках каждый может увидеть что-то свое. Своим искусством Александра подталкивает зрителя размышлять самостоятельно, не опираясь на трактовку и подсказки художника.