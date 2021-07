Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото

Действительно невероятные превращения

Чаще всего, когда кого-то пытаются отговорить от татуировки, ему напоминают: «Но ведь это же навсегда!». И в какой-то степени это правда — чтобы избавиться от изображения на коже, нужно будет изрядно постараться.

Поэтому обычно обладатели неудачных или просто надоевших татуировок идут другим путем и просят мастера переделать картинку так, чтобы она выглядела абсолютно по-новому. Так и появляются цветы вместо осенних листьев, на месте надписи оказывается сова, а фигуры превращаются в красочный пейзаж. Давайте посмотрим, что еще придумывают талантливые татуировщики!

