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    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото

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    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото

    Действительно невероятные превращения

    Чаще всего, когда кого-то пытаются отговорить от татуировки, ему напоминают: «Но ведь это же навсегда!». И в какой-то степени это правда — чтобы избавиться от изображения на коже, нужно будет изрядно постараться.

    Поэтому обычно обладатели неудачных или просто надоевших татуировок идут другим путем и просят мастера переделать картинку так, чтобы она выглядела абсолютно по-новому. Так и появляются цветы вместо осенних листьев, на месте надписи оказывается сова, а фигуры превращаются в красочный пейзаж. Давайте посмотрим, что еще придумывают талантливые татуировщики!

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    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото
    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото
    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото
    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото
    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото
    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото
    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото
    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото
    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото
    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото
    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото
    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото
    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото
    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото
    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: татуировка шутки курьез
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    Даже самую глупую татуировку можно превратить в шедевр. Подборка ярких фото