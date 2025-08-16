Головна Скотч Курйоз
Путін додав собі зросту перед Трампом? Соцмережі обговорюють фото зустрічі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото з відкритих джерел

У соцмережі обговорюють зовнішній вигляд Путіна на зустрічі з Трампом: помітили значну різницю зросту диктатора

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці зовнішній вигляд російського диктатора Володимира Путіна став предметом жвавих обговорень у соціальних мережах. Користувачі звернули увагу на дивний елемент під його штанами, схожий на легкий екзоскелет. Про це повідомляє «Главком».

Офіційні дані та візуальна невідповідність

Путін додав собі зросту перед Трампом? Соцмережі обговорюють фото зустрічі фото 1
скріншот

Зріст Дональда Трампа становить 190 см, тоді як офіційно заявлений зріст Володимира Путіна – 170 см. Таким чином, офіційна різниця між ними – 20 см. Однак, зауважують у мережі, під час їхньої зустрічі на Алясці візуально ця різниця не здається настільки значною, що викликало хвилю припущень.

Приховані методи корекції зросту

Путін додав собі зросту перед Трампом? Соцмережі обговорюють фото зустрічі фото 2

Путін давно відомий тим, що використовує приховані платформи у своєму взутті, щоб додати собі зросту – за деякими оцінками, це може бути до 12 см. Однак, з огляду на візуальну картину на зустрічі з Трампом, з’явилися спекуляції, що цього разу Путін міг використати щось більш просунуте, а саме – елемент, схожий на легкий екзоскелет, помічений під його штанами.

Окрім цього, під час зустрічі російський диктатор не міг твердо стояти на ногах, що може також вказувати на прихований елемент збільшення зросту Путіна. Неодноразово Путіну приписували «комплекс Наполеона» через подібне використання елементів одягу, які додають зросту російському диктатору.

На більшості фото або відео під час близького перебування Дональда Трампа та Володимира Путіна президент США дещо опускав голову, чим також додавав «рівнозначності зросту» російському диктатору.

Комплекс Наполеона – це психологічний термін, що описує поведінку людей невисокого зросту, які, як вважається, компенсують свій зріст надмірною агресивністю, владністю або прагненням до влади. Цей термін не є клінічним діагнозом, а радше популярним спостереженням за певним типом поведінки. 

Як відомо, у жовтні 2025 року Путіну виповниться 73 роки. Загальновідомо та медично доведено, що після 40-річчя людина кожні 10 років втрачає близько сантиметра зросту через вікові зміни в кістках і суглобах.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін почав «танцювати» перед американським президентом Дональдом Трампом, повідомляє «Главком».

Після завершення пресконференції Путін не вміг встояти на ногах біля Трампа. 

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп переговори

