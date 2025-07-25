Харшвардхан Джайн обманював людей, обіцяючи влаштувати їх на роботу за кордоном

Поліція Делі затримала місцевого жителя, який відкрив посольство неіснуючої держави. Як повідомляє «Главком», про це пише The Guardian.

Згідно з інформацією, 47-річний Харшвардхан Джайн видавав себе за радника чи посла у вигаданих країнах Seborga чи Westarctica (Західна Арктика) та обманював людей, обіцяючи влаштувати їх на роботу за кордоном. Під час обшуку у нього виявили та вилучили фейкові фотографії, на яких його зображено зі світовими лідерами, а також підроблені печатки МЗС Індії та ще майже 30 країн.

У чоловіка було вилучено підроблені дипломатичні номери для автівок

Для створення видимості дипломатичної роботи Джайн орендував житловий будинок у передмісті Делі, який прикрасив прапорами кількох держав, як це зазвичай заведено у резиденціях іноземних посольств. У фейкового посла конфіскували чотири автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та 4,5 млн індійських рупій ($51,2 тис.) у валюті інших країн. Джайна підозрюють у відмиванні грошей через підставні компанії та виготовлення та зберігання підроблених документів.

Нагадаємо, один з ключових партнерів РФ заявив, що обійдеться без російської нафти. Міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі заявив, що Індія зможе задовольнити свої потреби в енергоресурсах завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції.