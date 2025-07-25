Дипломатичний курйоз: мешканець Індії видавав себе за посла вигаданих країн
Харшвардхан Джайн обманював людей, обіцяючи влаштувати їх на роботу за кордоном
Поліція Делі затримала місцевого жителя, який відкрив посольство неіснуючої держави. Як повідомляє «Главком», про це пише The Guardian.
Згідно з інформацією, 47-річний Харшвардхан Джайн видавав себе за радника чи посла у вигаданих країнах Seborga чи Westarctica (Західна Арктика) та обманював людей, обіцяючи влаштувати їх на роботу за кордоном. Під час обшуку у нього виявили та вилучили фейкові фотографії, на яких його зображено зі світовими лідерами, а також підроблені печатки МЗС Індії та ще майже 30 країн.
Для створення видимості дипломатичної роботи Джайн орендував житловий будинок у передмісті Делі, який прикрасив прапорами кількох держав, як це зазвичай заведено у резиденціях іноземних посольств. У фейкового посла конфіскували чотири автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та 4,5 млн індійських рупій ($51,2 тис.) у валюті інших країн. Джайна підозрюють у відмиванні грошей через підставні компанії та виготовлення та зберігання підроблених документів.
Нагадаємо, один з ключових партнерів РФ заявив, що обійдеться без російської нафти. Міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі заявив, що Індія зможе задовольнити свої потреби в енергоресурсах завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції.
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