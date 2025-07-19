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Собака-художник на ім'я Далі став зіркою соцмереж в Індії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Собака-художник став популярним у соцмережах
фото: Instagram/im.labrador.dali

Лабрадор Далі малює картини, щоб зібрати гроші для безпритульних тварин

Лабрадор з Індії став популярним завдяки своїм картинам, прибуток від продажу яких йде на допомогу бездомним тваринам. Про це пише «Главком» з посиланням на The Indian Express.

Колись кинутий і знайдений прив'язаним у віці всього 45 днів лабрадор на прізвисько Далі став справжньою зіркою завдяки своєму незвичайному таланту – живопису. Тепер собака завойовує серця шанувальників в Індії своїми абстрактними картинами, а всі виручені від продажу кошти йдуть на допомогу бездомним собакам.

Талант собаки відкрився, коли він спробував «вкрасти» пензлик у свого господаря, який сам є художником.

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Публикация от Dali 🐶 (@im.labrador.dali)

«Вона вихоплювала кисть у мого чоловіка і тікала з нею. Ми вирішили дати їй шанс, і коли вона вперше торкнулася полотна, ми були в захваті», – розповіла власниця Далі.

Спеціально для вихованця був розроблений зручний інструмент – пензель, зроблений вручну з дерева, що підходить під розмір його щелепи. Кожен її «мальовничий жест» перетворюється на унікальний витвір мистецтва, який потім виставляється на продаж. Частина робіт увійшла до обмеженого випуску календаря, доходи від якого повністю спрямовуються на порятунок та лікування безпритульних тварин.

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Публикация от Dali 🐶 (@im.labrador.dali)

«Ми думали, що зможемо продавати картини по всьому світу, і всі гроші підуть на допомогу собакам. Це здійснилося. Люди оцінили це та підтримали», – зазначив господар пса-художника.

Нагадаємо, помер народний художник України Володимир Микита. Прощання з народним художником України, лауреатом Шевченківської премії із Закарпаття Володимиром Микитою, який помер 16 липня, відбудеться 18 липня в Ужгороді. 

Раніше у 80-річному віці пішов з життя український митець, перший одеський концептуаліст, представник нонконформістського напряму мистецтва, майстер живопису, графіки, відеоарту та перформансів Володимир Наумець.  

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Теги: Індія художник

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