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Батіг із фільму про Індіану Джонса продано за понад $500 тисяч

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Після завершення зйомок Форд подарував батіг тодішньому принцу Чарльзу на прем’єрі фільму у Великій Британії у 1989 році
фото з відкритих джерел

«Бичачий батіг є знаковим символом культового персонажа історії кіно, Індіани Джонса, і став родзинкою цього аукціону»

Батіг, яким Гаррісон Форд орудував у фільмі «Індіана Джонс та останній хрестовий похід», що колись належав принцесі Діані, був проданий на аукціоні за $525 тис. (€452 тис.). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews Culture.

Після завершення зйомок Форд передав батіг тодішньому принцу Чарльзу на прем'єрі фільму у Великобританії в 1989 році. Згодом батіг був подарований принцесі Діані, яка передала його нинішньому власнику, ім'я якого не було встановлено.

Батіг із фільму про Індіану Джонса продано за понад $500 тисяч фото 1
фото: АР

«Бичачий батіг є знаковим символом культового персонажа історії кіно, Індіани Джонса, і став родзинкою цього аукціону», – сказав Джо Маддалена, виконавчий віцепрезидент Heritage.

Напередодні на аукціоні за $14,75 млн було продано сани «Rosebud» із культового фільму «Громадянин Кейн» (1941 року), що зробило їх одним із найдорожчих реквізитів кіно в історії. Лотом володів режисер стрічки «Гремліни» Джо Данте, який і виставив їх на продаж.

До слова, кишеньковий годинник, знайдений серед речей пасажира, який загинув під час катастрофи «Титаніка», може бути проданий на аукціоні за суму до £50,000. Цей жіночий кишеньковий годинник було вилучено з тіла 27-річного данського пасажира другого класу Ганса Крістенсена Гіварда, який подорожував до США разом із двома друзями, що також загинули у трагедії.

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Теги: кіно фільм гроші аукціон

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