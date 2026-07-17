Ексдворецький Чарльза III розкрив секрети його довголіття

Чарльз III часто не встигає поїсти в обід

77-річний король Великої Британії є найстарішим монархом, адже він зійшов на престол лише у 73 роки. Тож монарх слідкує за своїм здоровʼям, зокрема харчуванням. Колишній дворецький короля Грант Гарролд розповів про дієту довголіття Чарльза III. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Грант Гарролд працював у короля Чарльза, коли той ще був принцом, а саме з 2004 по 2011 рік. Він розповів, що той ніколи не пропускав сніданки, однак про обід міг забути. На сніданок король надає перевагу звичайним вареним яйцям. Однак, попри відсутність обіду, король вдень їв половину авокадо. Зокрема, такий перекус допомагав йому у 2024 році, коли він мав багато справ та водночас боровся з онкологією.

Вечеряв монарх зазвичай о 10-й вечора. Такий пізній прийом їжі Чарльз пояснював зайнятістю через напружений графік. Колишній кухар короля Даррен МакГрейді розповів, що на вечерю Карл полюбляє гриби. Монарх самостійно збирав лисички та білі гриби у Балморалі, тож кухарі королівської кухні обсмажували їх на вершковому маслі з естрагоном. Потім гриби заморожували для таких страв, як вершкове грибне різотто.

Різотто також у списку улюблених страв Його Королівської Високості. Йдеться про різотто з місцевими баранячими відбивними або іншим органічним м’ясом із ферми. Також Чарльз III їсть овочі та інші продукти, які ростуть на городах королівських маєтків та інших сільських ділянках.

Відомо й про улюблену гарячу страву короля «Яйця Аржанте». Це французька страва зі зварених яєць зі спаржею або ж запечені яйця із сиром. «Яйця Аржанте» готуються з яєць, вершків, шпинату та двох видів улюбленого сиру монарха: «Танворт» і «Олд Вінчестер».

Грант Гарролд також розповів, що з напоїв Карл полюбляє чай. Він може випити вдень до чотирьох чашок. Проте каву король п’є лише розчинну та додає до неї не цукор, а мед.

Як писав «Главком», дружина короля Великої Британії Чарльза III, королева-консорт Камілла Камілла, кожен ранок починає з незвичайної страви для королівського сніданку. Її син Том Паркер-Боулз розповів про улюблений сніданок своєї матері.