Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Ексдворецький Чарльза III розкрив секрети його довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Король Чарльз полюбляє різотто та чай
фото: Іnstagram.com/theroyalfamily

Чарльз III часто не встигає поїсти в обід

77-річний король Великої Британії є найстарішим монархом, адже він зійшов на престол лише у 73 роки. Тож монарх слідкує за своїм здоровʼям, зокрема харчуванням. Колишній дворецький короля Грант Гарролд розповів про дієту довголіття Чарльза III. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Грант Гарролд працював у короля Чарльза, коли той ще був принцом, а саме з 2004 по 2011 рік. Він розповів, що той ніколи не пропускав сніданки, однак про обід міг забути. На сніданок король надає перевагу звичайним вареним яйцям. Однак, попри відсутність обіду, король вдень їв половину авокадо. Зокрема, такий перекус допомагав йому у 2024 році, коли він мав багато справ та водночас боровся з онкологією.

Вечеряв монарх зазвичай о 10-й вечора. Такий пізній прийом їжі Чарльз пояснював зайнятістю через напружений графік. Колишній кухар короля Даррен МакГрейді розповів, що на вечерю Карл полюбляє гриби. Монарх самостійно збирав лисички та білі гриби у Балморалі, тож кухарі королівської кухні обсмажували їх на вершковому маслі з естрагоном. Потім гриби заморожували для таких страв, як вершкове грибне різотто.

Ексдворецький Чарльза III розкрив секрети його довголіття фото 1
фото: Іnstagram.com/theroyalfamily

Різотто також у списку улюблених страв Його Королівської Високості. Йдеться про різотто з місцевими баранячими відбивними або іншим органічним м’ясом із ферми. Також Чарльз III їсть овочі та інші продукти, які ростуть на городах королівських маєтків та інших сільських ділянках.

Відомо й про улюблену гарячу страву короля «Яйця Аржанте». Це французька страва зі зварених яєць зі спаржею або ж запечені яйця із сиром. «Яйця Аржанте» готуються з яєць, вершків, шпинату та двох видів улюбленого сиру монарха: «Танворт» і «Олд Вінчестер».

Грант Гарролд також розповів, що з напоїв Карл полюбляє чай. Він може випити вдень до чотирьох чашок. Проте каву король п’є лише розчинну та додає до неї не цукор, а мед. 

Як писав «Главком», дружина короля Великої Британії Чарльза III, королева-консорт Камілла Камілла, кожен ранок починає з незвичайної страви для королівського сніданку. Її син Том Паркер-Боулз розповів про улюблений сніданок своєї матері. 

Читайте також:

Теги: їжа Король Чарльз III довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

101-річна пенсіонерка зі Львова отримала другий шанс на життя
Лікарі провели складну процедуру 101-річній довгожительці зі Львова (фото)
22 червня, 18:14
Викладачка через вікно виливала борщ з каструлі
Ексвикладачка черкаського університету роками виливала борщ з вікна: реакція інспекції
26 червня, 12:03
Експринца Ендрю позбавили королівської розваги
Експринц Ендрю втратив один з королівських привілеїв: подробиці
26 червня, 16:10
Василь Хомиженко до 100 років керував автівкою
103-річний ветеран Другої світової війни з Одещини розповів про секрети довголіття
23 червня, 21:35
Сестри Зуліна, Зораїде та Левіта стали рекордсменками через свій вік
316 років на трьох: найстаріші сестри у світі поділилися секретами довголіття
2 липня, 13:10
Королева Камілла надає перевагу легким стравам
Чим снідає королева Камілла? Неочікувана страва від дружини монарха
2 липня, 21:45
Дік Ван Дайк і Арлін Сільвер одружилися у 2012 році
100-річний голлівудський актор Дік Ван Дайк показався на ходунках: ексклюзивні кадри
4 липня, 12:23
Кретора Біггерстафф розповіла, що надає їй сил у 107 років
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
Дін Гуйцзюань врзила користувачів своїм довголіттям
«Кидає виклик старості». 107-річна вегетаріанка поділилася секретами довголіття
8 липня, 03:06

Здоров'я

Кліщ у дитини: лікарка з Києва дала поради батькам
Кліщ у дитини: лікарка з Києва дала поради батькам
Ексдворецький Чарльза III розкрив секрети його довголіття
Ексдворецький Чарльза III розкрив секрети його довголіття
«Ще грати і грати». Легендарний Анатолій Хостікоєв спростував чутки про проблеми зі здоров’ям
«Ще грати і грати». Легендарний Анатолій Хостікоєв спростував чутки про проблеми зі здоров’ям
Медики зафіксували спалах небезпечних хвороб на курортах Європи
Медики зафіксували спалах небезпечних хвороб на курортах Європи
Закриття кордону із РФ врятувало фінів від сифілісу
Закриття кордону із РФ врятувало фінів від сифілісу
Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункої фігури та особливої дієти
Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункої фігури та особливої дієти

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
181K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
97K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
93K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
56K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Сьогодні, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua