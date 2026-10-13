Абрамович приховав мільярди та ухилився від податків через підроблені документи – BBC

Юристи російського олігарха заявили, що немає доказів того, що він знав про фальсифікацію документів

Журналісти виявили, як через кіпрські компанії зі звітності зникали активи російського мільярдера, зокрема яхти, маєтки та приватні літаки

Російський мільярдер Роман Абрамович міг приховувати свої статки та ухилятися від сплати податків за допомогою підроблених і датованих заднім числом документів. До підготовки фінансової звітності, у якій зникали мільярдні активи бізнесмена, була причетна кіпрська структура міжнародної аудиторської компанії Deloitte. Про це йдеться в розслідуванні BBC Panorama та Бюро журналістських розслідувань, пише «Главком».

Журналісти проаналізували документи офшорної мережі Абрамовича за період із 1995-го до 2022 року. Вони з’ясували, що у звітності кількох кіпрських компаній його активи або кошти відображали так, наче вони належали іншим юридичним особам.

Зокрема, у документах компанії Amiscan Investments, які підписала Deloitte, зникли активи на $672 млн. Йшлося, серед іншого, про супер’яхти, маєтки та приватні літаки. У проєкті звітності за 2003 рік ці активи ще були зазначені, однак у документах, підписаних у 2006 році, їх уже представляли як передані материнській компанії на Британських Віргінських островах ще у 2003 році. У підсумковій звітності Amiscan залишилося лише $75 тис. активів.

Інший епізод стосувався компанії Kravin Investments, на рахунках якої у 2003 році перебувало майже $2 млрд. Відсотки від цих коштів могли оподатковуватися на Кіпрі. З електронного листування випливає, що обговорювалися зміни у звітності за 2003–2004 роки. Компанія MeritServus підготувала документи заднім числом, які створювали враження, що кошти належали материнській структурі на Британських Віргінських островах, а не самій Kravin.

Ще один випадок стосувався компанії Electus Investments, через яку проходило понад $10 млрд. За даними розслідування, документи датували заднім числом так, щоб створити враження, ніби офшорна компанія з такою самою назвою володіла цими коштами ще з листопада 2003 року. У звітності кіпрської структури в результаті залишилося лише $145 тис.

Deloitte володіла MeritServus до 2005 року, а після продажу продовжувала тісно співпрацювати з цією компанією та представниками Абрамовича. Опитані BBC фахівці вважають, що виявлені документи можуть свідчити про серйозні порушення податкового законодавства. Водночас їхні оцінки не є судовим рішенням щодо вини бізнесмена чи аудиторської компанії.

Юристи Абрамовича заперечили звинувачення в ухиленні від податків і приховуванні статків. Вони заявили, що немає доказів того, що бізнесмен знав про фальсифікацію документів, санкціонував її або керував такими діями. За їхніми словами, він мав право покладатися на поради професійних консультантів.

Deloitte Cyprus заявила, що компанія діє відповідно до чинного законодавства. Там також пояснили, що не можуть коментувати конкретні звинувачення, оскільки документи датовані понад 20 роками тому й недоступні для перевірки.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Велика Британія запровадила санкції проти Абрамовича, якого вважають наближеним до Володимира Путіна. Бізнесмен був змушений продати футбольний клуб «Челсі». На острові Джерсі заморожено його активи на £5,4 млрд, а місцеве розслідування щодо них триває вже чотири роки. Абрамович заперечує звинувачення в межах цієї справи та називає їх політично мотивованими.

Варто нагадати, що Пов’язаний з російським олігархом Романом Абрамовичем британський ексміністр спорту та чинний високопосадовець МОК Г'ю Робертсон відіграв ключову роль у поверненні Росії в міжнародний спорт.