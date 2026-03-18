Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Король Чарльз ІІІ спробував себе у ролі діджея (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Королю Чарльзу ІІІ дали справжнє діджейське прізвисько
фото: скриншот Іnstagram/theroyalfamily

Монарх спробував заграти сет на діджейському пульті

Король Великої Британії Чарльз ІІІ спробував себе у ролі діджея. Монарх показався за діджейським пультом та спробував навіть зіграти на ньому. Про це пише «Главком» із посиланням на допис королівської родини.

Король Чарльз ІІІ відвідав сучасний мистецький простір Aviva Studios, який розташований у Манчестері. Монарх перевірив, як працюють освітні та креативні програми для молоді, зокрема як просувається співпраця між його фондом The King’s Trust та навчальною академією (Factory Academy).

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Під час цього візиту король Великої Британії вирішив долучитися до молоді. Він поспілкувався зі стажерами та спробував себе у ролі діджея. Король став за діджейським пультом та спробував створити мелодію, коли він доторкнувся до пульта та заграла музика, йому почали аплодувати.

Король Чарльз ІІІ спробував себе у ролі діджея
Король Чарльз ІІІ спробував себе у ролі діджея
фото: скриншот Іnstagram/theroyalfamily

До слова, це відео з’явилося на офіційній сторінці Короля Чарльза. У підписі до відео монарха назвали «DJ KC3», що означає діджей король Чарльз ІІІ. У коментарях користувачі закликали підняти зарплату тим, хто придумав так назвати короля Великої Британії.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський зустрівся з британським монархом. Зеленський розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в короля Чарльза III. Зустріч відбулася у Букінгемському палаці. Український лідер подякував британському монарху та всій королівській родині за незмінну підтримку й солідарність з Україною.

Також повідомлялося, Король Чарльз III зробив заяву на тлі арешту колишнього принца Ендрю. Він офіційно підтримав дії поліції, підкресливши, що закон є єдиним для всіх, незалежно від титулів чи родинних зв’язків. Король заявив, що сприйняв новини про арешт експринца Ендрю із «занепокоєнням», а також висловив сподівання на справедливий процес.

Читайте також:

Теги: Велика Британія Принц Чарльз відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Король Чарльз ІІІ спробував себе у ролі діджея (відео)
Король Чарльз ІІІ спробував себе у ролі діджея (відео)
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua