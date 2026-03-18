Король Чарльз ІІІ спробував себе у ролі діджея (відео)

Монарх спробував заграти сет на діджейському пульті

Король Великої Британії Чарльз ІІІ спробував себе у ролі діджея. Монарх показався за діджейським пультом та спробував навіть зіграти на ньому. Про це пише «Главком» із посиланням на допис королівської родини.

Король Чарльз ІІІ відвідав сучасний мистецький простір Aviva Studios, який розташований у Манчестері. Монарх перевірив, як працюють освітні та креативні програми для молоді, зокрема як просувається співпраця між його фондом The King’s Trust та навчальною академією (Factory Academy).

Під час цього візиту король Великої Британії вирішив долучитися до молоді. Він поспілкувався зі стажерами та спробував себе у ролі діджея. Король став за діджейським пультом та спробував створити мелодію, коли він доторкнувся до пульта та заграла музика, йому почали аплодувати.

Король Чарльз ІІІ спробував себе у ролі діджея фото: скриншот Іnstagram/theroyalfamily

До слова, це відео з’явилося на офіційній сторінці Короля Чарльза. У підписі до відео монарха назвали «DJ KC3», що означає діджей король Чарльз ІІІ. У коментарях користувачі закликали підняти зарплату тим, хто придумав так назвати короля Великої Британії.

