Елітна паска – голубам: у Києві на смітнику помічено непочату випічку від відомої кондитерської (відео)

Випічка, прикрашена впізнаваними зефірними квітами, опинилася на смітнику на Чоколівці

Великодні святкування у столиці завершилися несподіваними кадрами. Сьогодні, 17 квітня, у мережі з’явилося відео з одного з київських смітників, де «фінішував» головний гастрономічний дефіцит сезону – паски від кондитерської «Намелака». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На кадрах, опублікованих телеграм-каналом «Київський двіж», видно фірмове пакування у сміттєвому контейнері та дві паски, які стоять неподалік. Випічка прикрашена впізнаваними зефірними квітами, в одну з яких встромлена свічка, схожа на ті, що використовуються у церкві.

Поки одна паска залишається цілою, іншу вже активно обкльовують голуби.

«Голуби їдять паску з «Намелаки» на Чоколівці. Страшно навіть уявити, який раціон у птахів на Липках», – жартують автори відео.

Чи випічка не засмакувала покупцям, чи це такий спосіб «пригостити» птахів після завершення свят – залишається лише здогадуватися. Проте видовище виглядає доволі контрастно, враховуючи шалений ажіотаж та черги, які вишиковувалися за цими пасками ще задовго до Великодня.

Нагадаємо, у Києві перед Великоднем був традиційно високий попит на святкову випічку від «Рошен» – за популярним кексом вишиковувалися черги. Його офіційна вартість становить 298,25 грн, однак придбати десерт за цією ціною вдалося не всім. Українці масово розкуповували популярний кекс, після чого він почав з’являтися на платформах перепродажу за значно вищими цінами. Зокрема, на OLX були оголошення, датовані 8-10 квітня, де вартість десерту сягала 510-600 грн.

Подібні пропозиції з’являлися і на інших сервісах. Так, на сайті shafa великодній кекс виставляли на продаж у середньому за 550 грн, що майже вдвічі перевищує початкову ціну.

До слова, щороку перед Великоднем українські кондитери та ресторатори влаштовують справжні перегони креативності. 2026 рік не став винятком. «Главком» зібрав найекзотичніші новинки, які здивували соцмережі.