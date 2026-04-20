Елітна паска – голубам: у Києві на смітнику помічено непочату випічку від відомої кондитерської (відео)

glavcom.ua
Ірина Міллер
Столичні голуби дегустують елітні паски
Випічка, прикрашена впізнаваними зефірними квітами, опинилася на смітнику на Чоколівці

Великодні святкування у столиці завершилися несподіваними кадрами. Сьогодні, 17 квітня, у мережі з’явилося відео з одного з київських смітників, де «фінішував» головний гастрономічний дефіцит сезону – паски від кондитерської «Намелака». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На кадрах, опублікованих телеграм-каналом «Київський двіж», видно фірмове пакування у сміттєвому контейнері та дві паски, які стоять неподалік. Випічка прикрашена впізнаваними зефірними квітами, в одну з яких встромлена свічка, схожа на ті, що використовуються у церкві. 

Поки одна паска залишається цілою, іншу вже активно обкльовують голуби.

«Голуби їдять паску з «Намелаки» на Чоколівці. Страшно навіть уявити, який раціон у птахів на Липках», – жартують автори відео.

Чи випічка не засмакувала покупцям, чи це такий спосіб «пригостити» птахів після завершення свят – залишається лише здогадуватися. Проте видовище виглядає доволі контрастно, враховуючи шалений ажіотаж та черги, які вишиковувалися за цими пасками ще задовго до Великодня.

Нагадаємо, у Києві перед Великоднем був традиційно високий попит на святкову випічку від «Рошен» – за популярним кексом вишиковувалися черги. Його офіційна вартість становить 298,25 грн, однак придбати десерт за цією ціною вдалося не всім. Українці масово розкуповували популярний кекс, після чого він почав з’являтися на платформах перепродажу за значно вищими цінами. Зокрема, на OLX були оголошення, датовані 8-10 квітня, де вартість десерту сягала 510-600 грн.

Подібні пропозиції з’являлися і на інших сервісах. Так, на сайті shafa великодній кекс виставляли на продаж у середньому за 550 грн, що майже вдвічі перевищує початкову ціну.

До слова, щороку перед Великоднем українські кондитери та ресторатори влаштовують справжні перегони креативності. 2026 рік не став винятком. «Главком» зібрав найекзотичніші новинки, які здивували соцмережі. 

Читайте також:

Читайте також

Випікання паски – важлива подія для господинь
Натхнення на Великдень: п’ять найпопулярніших рецептів пасок
2 квiтня, 07:36
Посадовець організував закупівлю залізничного обладнання за суттєво завищеними цінами
Посадовець «Київпастрансу» постане перед судом через розтрату на закупівлі обладнання
17 березня, 17:09
Харківське шосе довжиною 5,4 км з’єднує Дніпровський та Дарницький райони й щодня витримує колосальні навантаження
Ремонт Харківського шосе у Києві. Фоторепортаж із будівництва, яке розсварило громадян
19 березня, 11:38
Ремонт теплотраси тривав менше доби
«Київтеплоенерго» ліквідувало пошкодження тепломережі на мосту Патона
23 березня, 17:05
Рятувальники гасять автівку на вулиці Академіка Заболотного. 25 березня 2027 року
У Голосіївському районі під час руху загорівся автомобіль Chevrolet (фото)
25 березня, 14:33
Найтепліше було 27 березня: стовпчики термометрів піднялися до позначки +17,8°С
Аномальний березень у Києві: встановлено погодний рекорд, якого не було 135 років
1 квiтня, 12:21
Лабораторний аналіз тушок риби підтвердив, що причиною смерті став дефіцит кисню (асфіксія)
Стала відома причина замору риби на найбільшому озері в Пущі-Водиці
2 квiтня, 10:57
На виставці Рудницької представлено роботи з багаторічного циклу «Сад Чеснот» або «Дерево-писанка»
У Києві відкрилася виставка Анжеліки Рудницької «Великодній Сад»
2 квiтня, 19:04
За умовами договору, орендарю дозволили використовувати площі за будь-яким цільовим призначенням на власний розсуд
Приміщення коледжу на Харківському шосе буде повернуто державі: рішення суду
14 квiтня, 14:01

Курйоз

Елітна паска – голубам: у Києві на смітнику помічено непочату випічку від відомої кондитерської (відео)
Елітна паска – голубам: у Києві на смітнику помічено непочату випічку від відомої кондитерської (відео)
Британську блогерку здивував рецепт української паски
Британську блогерку здивував рецепт української паски
Глава РПЦ вляпався у скандал через помилку на службі
Глава РПЦ вляпався у скандал через помилку на службі
Експрезидент Чехії на Великдень за традицією «відшмагав» свою медсестру (відео)
Експрезидент Чехії на Великдень за традицією «відшмагав» свою медсестру (відео)
Голий перформанс у центрі Львова: іноземець виліз на вікно та налякав туристів (фото)
Голий перформанс у центрі Львова: іноземець виліз на вікно та налякав туристів (фото)
Макрон та прем’єр-міністерка Японії показали позу з аніме на саміті в Токіо (відео)
Макрон та прем’єр-міністерка Японії показали позу з аніме на саміті в Токіо (відео)

Новини

Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів
Вчора, 21:37
«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
Вчора, 21:14

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
