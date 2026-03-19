Ремонт Харківського шосе у Києві. Фоторепортаж із будівництва, яке розсварило громадян

Основний обсяг робіт на Харківському шосе плануємо завершити до кінця весни

Капітальний ремонт однієї з найважливіших магістралей лівого берега столиці – Харківського шосе – перейшов у активну фазу. Дорожники вже працюють на всій протяжності об’єкта, від Дарницької до Харківської площі, та планують завершити основний обсяг робіт до кінця весни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані компанії Autostrada.

Харківське шосе довжиною 5,4 км з’єднує Дніпровський та Дарницький райони й щодня витримує колосальні навантаження. Через багаторічну експлуатацію на дорозі утворилися глибокі колії та тріщини, що потребувало повного оновлення конструкції. Ремонт, розпочатий у минулому році, охоплює ділянку довжиною 5,4 км, що з'єднує проспекти Соборності, Леоніда Каденюка та Миколи Бажана.

Капітальний ремонт Харківського шосе у Дарницькому районі столиці вартістю 1,4 млрд грн розпочався 5 жовтня 2025 року.

Будівельники облаштовують нижні шари асфальтобетонного покриття

Роботи на магістралі виконуються у форматі повного відновлення конструкції дороги. Дорожники демонтують зношене покриття, укріплюють основу та формують нову багатошарову конструкцію асфальтобетону, здатну витримувати інтенсивні транспортні навантаження. «Такий підхід необхідний, адже багаторічний рух важкого транспорту суттєво виснажив дорожню інфраструктуру Харківського шосе. На окремих відрізках з’явилися глибокі колії, тріщини та просідання, що свідчило про серйозне послаблення дорожньої основи», – пояснюють у компанії.

Старий шар дорожнього покриття повністю демонтовано

Особливу увагу в проєкті приділено інклюзивності

Із настанням сприятливих погодних умов на об’єкті відновлено повний комплекс дорожніх робіт, зокрема:

фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття;

укладання геотекстилю;

відсипку шару дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС 0-70 мм;

будівництво дощової каналізації – колекторів та трубопроводів діаметром 300, 400 та 500 мм;

укладання асфальтобетону на з’їздах;

влаштування фундаментів під світлофорні об’єкти;

будівництво нових тротуарів та велодоріжок;

облаштування зупинок громадського транспорту та паркувальних зон.

Що вже зроблено?

Наразі на ділянці від вулиці Ю. Литвинського до вулиці Брацлавської (непарна сторона) укладено нижні шари асфальтобетонного покриття. Фінальний вирівнювальний шар буде влаштовано на завершальному етапі реалізації проєкту.

Геодезичні вимірювання на Харківському шосе перед укладанням нового дорожнього покриття

Демонтаж старого покриття триває

Також фахівці вже збудували нову систему дощової каналізації з монолітними дощоприймальними колодязями та встановили понад 100 опор зовнішнього освітлення з LED-світильниками і автоматизованою системою керування.

Процес фрезерування: потужна дорожня техніка знімає зношене покриття

Поверхня магістралі, зачищена від старого покриття

Роботи на магістралі виконуються у форматі повного відновлення конструкції дороги

Дорожні фрези на Харківському шосе

Вивезення старого дорожнього покриття

Основний обсяг робіт на Харківському шосе плануємо завершити до кінця весни

Безбар'єрність та безпека

Особливу увагу в проєкті приділено інклюзивності. Підземний перехід біля Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України буде облаштований ліфтами. Також вздовж усього шосе з’являться:

велодоріжки та нові тротуари вздовж усього Харківського шосе;

нові автобусні зупинки та підняті посадкові майданчики на трамвайних зупинках;

ремонт та модернізація всіх підземних переходів;

повне оновлення дощової каналізації, щоб мінімізувати підтоплення.

Коли відкриють дорогу?

Наразі на об’єкті триває фрезерування старого покриття, будівництво колекторів та облаштування зупинок громадського транспорту. Фінальний вирівнювальний шар асфальту дорожники планують укласти на завершальному етапі реалізації проєкту.

«Основний обсяг робіт на Харківському шосе плануємо завершити до кінця весни», — зазначили в Autostrada.

Якість робіт контролюють власні лабораторії компанії, а використання власних виробничих потужностей дозволяє забезпечувати будівництво матеріалами без затримок.

Нагадаємо, у Києві триває капітальний ремонт шляхопроводу через залізничну колію на вулиці Полярній в Оболонському районі. Будівельні роботи відбуваються на частині шляхопроводу в бік вулиці Героїв Дніпра. Зазначається, що через несприятливі погодні умови взимку роботи на об’єкті уповільнилися, на сьогодні вони перейшли в активну фазу.

Що пишуть кияни про ремонт Харківського шосе

У грудні минулого року мер столиці Віталій Кличко виїжджав на Харківське шосе, аби перевірити, як триває капремонт. Про це він повідомив у соцмережі. Підписники мера назвали ремонт Харківського шосе марнотратством під час війни, адже, на їхню думку, магістраль могла почекати з ремонтом до закінчення війни.

Реакція експертів

Дмитро Беспалов, експерт із транспортного планування, критикує доцільність ремонту Харківського шосе та підхід міської влади до управління трафіком. Експерт наголошує, що в умовах війни кошти мають йти виключно на критичну інфраструктуру: «З одного боку, транспортна інфраструктура належить до критичної. Але якщо не вкладати кошти в ППО або захист енергетичних об’єктів, а вкладати у транспорт, то це має бути виключно стратегічна і критична інфраструктура, наприклад, мости через Дніпро, метрополітен. Чи є таким Харківське шосе? Сумнівно», – зауважує Дмитро Беспалов.

Колишній очільник Дарницької РДА Геннадій Сінцов назвав ремонт «дичиною під час війни». На своїй сторінці в соцмережі він опублікував відео, як під час повітряної тривоги на Харківському шосе працює велика кількість техніки та робітників: «Активна фаза бойових дій. Київ. Столиця воюючої країни. Ремонт величезної не аварійної ділянки Харківського шосе. Дичина!»

Що відомо про компанію Autostrada

ТОВ Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» засноване у Вінниці в грудні 2015 року, власником ТОВ зі статутним капіталом у 310 млн гривень є Максим Шкіль, експомічник нардепа «Партії регіонів» Миколи Дем’янка. Підприємство «Автострада» у 2020 році входило у «золотий» пул компаній дорожників, на які останні роки перед війною отримували 65% від усіх підрядів «Укравтодору». Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах влітку 2019 року «Автострада» разом із вісьмома організаціями заснували Національну асоціацію дорожників України. В Асоціації Шкіль отримав одну з ключових посад – віцепрезидента. Цей картель одразу взявся вигравати крупні тендери «Укравтодору» у рамках «Великого будівництва». Аномалію помітила громадськість і поскаржилася до Антимонопольного комітету на антиконкурентні узгоджені дії нового дорожнього синдикату. У травні 2021 року «Автострада» вийшла із Національної асоціації дорожників України, а Максим Шкіль залишив посаду в асоціації. Відповідно до офіційного коментаря Максима Шкіля, опублікованого в засобах масової інформації, причиною виходу «Автостради» зі складу НАДУ стало те, що асоціація так і не змогла стати ефективним майданчиком для відстоювання та представлення інтересів українських дорожньо-будівельних компаній. Проте історій, які дуже скидались на вдаване змагання під час відкритих торгів із ремонту доріг, за останні три роки було чимало. Тож саме серія скандалів, очевидно, змусила Максима Шкіля зректися посади віцепрезидента Асоціації. Проте бізнесу це аж ніяк не завадило. Навпаки «Автрострада» почала показувати приголомшливі результати – за 2021 рік компанія Шкіля натендерила на дорогах 47 млрд грн і очолила список улюбленців «Укравтодору».

У статті «Главкома» «Велике будівництво» під час великої війни. Хто заробляє найбільше» йдеться, що компанія Шкіля чи не єдина дорожня компанія, якій під час війни вдалося єдиним платежем отримати більше мільярда гривень з бюджету. Це відбулося 15 листопада 2021 року. Служба автомобільних доріг у Чернігівській області перевела на рахунок «Автостради» цю суму у вигляді авансу на будівництво мосту через річку Десна, що на автодорозі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі.