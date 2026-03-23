«Київтеплоенерго» ліквідувало пошкодження тепломережі на мосту Патона

Ірина Міллер
Ірина Міллер
«Київтеплоенерго» ліквідувало пошкодження тепломережі на мосту Патона
Ремонт теплотраси тривав менше доби
Через складність розташування тепломережі під мостом до робіт залучили верхолазів із допуском до висотних робіт, а також спеціалізовану техніку

Аварійно-відновлювальна служба «Київтеплоенерго» ліквідувала пошкодження тепломережі на мосту Патона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу комунального підприємства.

Як повідомили в комунальному підприємстві, через складність розташування тепломережі під мостом до робіт залучили верхолазів із допуском до висотних робіт, а також спеціалізовану техніку.

«Ремонт тривав менше доби, наразі відбувається відновлення теплопостачання клієнтам. Управителі житлових будинків забезпечують циркуляцію теплоносія у внутрішньобудинкових системах для подачі опалення у квартири», – йдеться у повідомлені.

На мосту Патона сталася аварія тепломережі
На мосту Патона сталася аварія тепломережі
фото з соцмереж

Нагадаємо, що порив тепломережі під мостом Патона стався вранці 22 березня. На час робіт тимчасово призупинили подачу тепла до будівель у двох мікрорайонах Дніпровського району.

Теги: Київ опалення ремонт міст Київтеплоенерго

Читайте також

Із серпня 2023 року Ближні печери були закриті для відвідувачів
Ближні печери Лаври відкрито для відвідувачів: графік роботи
25 лютого, 12:36
Зеленський: «Складна ситуація в столиці, але всі повноваження у мера. Якщо вони захочуть, щоб держава їм допомагала, будемо допомагати їм максимально»
Кличко образився на Зеленського після засідання РНБО: названо причину
3 березня, 18:40
За результатами проведеної експертизи дії лікаря кваліфіковано як неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
6 березня, 12:39
Київська влада пропонує переглянути формат НМТ
Київська влада закликає уряд переглянути формат НМТ через важку зиму
6 березня, 18:30
Укриття, пристосоване до навчального процесу, в одній з київських шкіл
Соратник Кличка пояснив, чому в укриття в дитячих садочках пускають не всіх
7 березня, 00:21
ерші п’ять трамваїв уже працюють на лініях, а сьогоднішнє поповнення завершило оновлення складу на цьому напрямку
На Лівому березі столиці на маршрут вийшли нові трамваї (фото)
13 березня, 15:45
Цни на олію соняшникову у мережі «Сільпо»
Скільки коштує пляшка олії у Києві: порівняння цін у найбільших мережах
16 березня, 09:41
Ведучий повідомив, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав
Ведучий Джеджула разом із донькою потрапив у ДТП (відео)
19 березня, 17:10
У неділю урочиста процесія перенесе тіло Патріарха до Володимирського кафедрального собору, де згідно з волею спочилого відбудеться чин поховання
У Києві триває прощання з Патріархом Філаретом: репортаж
21 березня, 14:38

«Київтеплоенерго» ліквідувало пошкодження тепломережі на мосту Патона
«Київтеплоенерго» ліквідувало пошкодження тепломережі на мосту Патона
На найбільшому озері в Пущі-Водиці стався масовий мор риби (фото)
На найбільшому озері в Пущі-Водиці стався масовий мор риби (фото)
Трагедія через несправний обігрівач: під Києвом у вогні загинуло літнє подружжя
Трагедія через несправний обігрівач: під Києвом у вогні загинуло літнє подружжя
«Коридор пошани» для 13-річного Івана: мережу вразив вчинок батьків посмертного донора
«Коридор пошани» для 13-річного Івана: мережу вразив вчинок батьків посмертного донора
Напав на пункт обміну валют, щоб розрахуватися з боргами: підозру оголошено 40-річному киянину
Напав на пункт обміну валют, щоб розрахуватися з боргами: підозру оголошено 40-річному киянину
Нардеп Федієнко став свідком того, як ТЦК у Києві розшукує дезертирів (відео)
Нардеп Федієнко став свідком того, як ТЦК у Києві розшукує дезертирів (відео)

Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Сьогодні, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Сьогодні, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
