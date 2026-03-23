«Київтеплоенерго» ліквідувало пошкодження тепломережі на мосту Патона

Через складність розташування тепломережі під мостом до робіт залучили верхолазів із допуском до висотних робіт, а також спеціалізовану техніку

Аварійно-відновлювальна служба «Київтеплоенерго» ліквідувала пошкодження тепломережі на мосту Патона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу комунального підприємства.

Як повідомили в комунальному підприємстві, через складність розташування тепломережі під мостом до робіт залучили верхолазів із допуском до висотних робіт, а також спеціалізовану техніку.

«Ремонт тривав менше доби, наразі відбувається відновлення теплопостачання клієнтам. Управителі житлових будинків забезпечують циркуляцію теплоносія у внутрішньобудинкових системах для подачі опалення у квартири», – йдеться у повідомлені.

На мосту Патона сталася аварія тепломережі фото з соцмереж

Нагадаємо, що порив тепломережі під мостом Патона стався вранці 22 березня. На час робіт тимчасово призупинили подачу тепла до будівель у двох мікрорайонах Дніпровського району.