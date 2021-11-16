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    На этих фото изображены знаменитости до того, как о них заговорил весь мир

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    Дуэйн Джонсон - На этих фото изображены знаменитости до того, как о них заговорил весь мир
    Дуэйн Джонсон

    Узнать некоторых звезд на их фотографиях из прошлого может быть сложновато

    Знаменитости мирового масштаба не переставая появляются в различных фотосессиях, но вот их снимки из детства – редкая штука. На них можно найти нынешних актеров, певиц, моделей и спортсменов в том возрасте, когда они еще и не знали, какая слава их ждет в будущем.

    Узнать некоторых звезд на их фотографиях из прошлого может быть сложновато, а другие выглядят точь-в-точь как сейчас. Здесь мы собрали 19 снимков знаменитостей, где они изображены до того, как о них узнал весь мир.

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    Джек Николсон
    Том Хэнкс на выпускном из школы, 1974 год
    Джозеф Гордон-Левитт
    Хайди Клум
    Кэти Перри (в центре), слева ее сестра, а справа — мама
    Гвинет Пэлтроу
    Риз Уизерспун в 1987 году
    Дженнифер Гарнер
    Кортни и Ким Кардашьян
    4-летний Дуэйн Джонсон
    Мэттью Макконахи в 1988 году
    Дэвид Бекхэм
    Мадонна
    Аманда Сейфрид в 1995 году
    Дженнифер Энистон
    Николь Кидман
    Синди Кроуфорд
    Хью Джекман
    Памела Андерсон

    Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

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    Теги: знаменитости фотография шоу-бизнес курьез
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    На этих фото изображены знаменитости до того, как о них заговорил весь мир