На этих фото изображены знаменитости до того, как о них заговорил весь мир

Узнать некоторых звезд на их фотографиях из прошлого может быть сложновато

Знаменитости мирового масштаба не переставая появляются в различных фотосессиях, но вот их снимки из детства – редкая штука. На них можно найти нынешних актеров, певиц, моделей и спортсменов в том возрасте, когда они еще и не знали, какая слава их ждет в будущем.

Узнать некоторых звезд на их фотографиях из прошлого может быть сложновато, а другие выглядят точь-в-точь как сейчас. Здесь мы собрали 19 снимков знаменитостей, где они изображены до того, как о них узнал весь мир.

Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.