Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
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За длинными волосами требуется особый уход, но результат определенного стоит затраченных усилий! Об этом прекрасно знают парни, которые решились отрастить себе локоны подлиннее, наплевав на представления о том, что это только для девочек.
Ведь ухоженная копна волос добавляет любому человеку 10 очков к харизме и обаянию, а также вызывает небольшую зависть у тех, кто хочет себе такую же шевелюру. Не верите? Взгляните на этих парней!
Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.
Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.