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    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)

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    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)

    Подборка ярких фото

    За длинными волосами требуется особый уход, но результат определенного стоит затраченных усилий! Об этом прекрасно знают парни, которые решились отрастить себе локоны подлиннее, наплевав на представления о том, что это только для девочек.

    Ведь ухоженная копна волос добавляет любому человеку 10 очков к харизме и обаянию, а также вызывает небольшую зависть у тех, кто хочет себе такую же шевелюру. Не верите? Взгляните на этих парней!

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    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)
    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)

    Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

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    Теги: курьез волосы
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    Когда парни отрастили себе волосы подлиннее и стали красавцами всем на зависть (фото)