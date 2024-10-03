Клопотенко посмажив сандалі та нарвався на хейт в соцмережі

Реакція користувачів у соціальних мережах на такий рецепт була досить різною: хтось оцінив жарт, хтось - ні

Гастро-ідеї Клопотенка щоразу викликають неабияке обговорення в мережі

Відомий шеф-кухар Євгеній Клопотенко опублікував у Tik-tok незвичний рецепт: смажені сандалі у клярі. Однак, таку кулінарну імпровізацію оцінили не всі українці.



Все почалося з того, що користувачі в соцмережах зробили мем про сандалі в клярі. Він був популярний, і його часто надсилали самому Клопотенку. Та нещодавно кулінар пообіцяв: якщо йому ще раз надішлють цей мем – він його втілить у життя.

скриншот: Х

Власне, так і сталося. Шеф-кухар виклав відео, на якому він таки смажить взуття. Щоправда, не сандалі, а крокси.

Готові крокси у клярі фото: Х / klopotenko_chef

Реакція користувачів у соціальних мережах була досить різною. Багато українців абсолютно не зрозуміли рішення кулінара, хтось – оцінив жарт. На такий вчинок навіть жартівливо реагували сторінки різних бізнесів.

фото: Х / klopotenko_chef

фото: Х / klopotenko_chef

Прикметно, що у соціальний мережі Х в більшості були позитивні коментарі. У той час як в Tik-tok було багато негативних. Люди дорікали, що під час війни не доцільно «переводити» продукти, пригадували Голодомор та «жартували», чи не буде така страва в оновленому меню для школярів.

скриншот: Tiktok / klopotenko_shef

скриншот: Tiktok / klopotenko_shef

скриншот: Tiktok / klopotenko_shef

Водночас безліч українців заступилися за Клопотенка і не сприймали його вчинок серйозно.

скриншот: Tiktok / klopotenko_shef

скриншот: Tiktok / klopotenko_shef

скриншот: Tiktok / klopotenko_shef

скриншот: Tiktok / klopotenko_shef

Нагадаємо, це не перший момент, коли Клопотенко запропонував нарвався на хейт. Нещодавно він запропонував створити більш сучасний гімн столиці на заміну пісні «Києве мій». Утім, більшості користувачів раптова ідея шоумена не припала до душі.

Також Клопотенко пояснив свої слова з інтерв'ю, що «хоче вкрасти та посадити в клітку дівчину».

До слова, Клопотенко оприлюднив скріншоти з перепискою із редакторами видання «Заборона», в якій редактори видання помилилися чатом і, нібито, назвали його між собою непристойним словом.