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Клопотенко посмажив сандалі та нарвався на хейт в соцмережі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Реакція користувачів у соціальних мережах на такий рецепт була досить різною: хтось оцінив жарт, хтось - ні
фото: скриншот відео

Гастро-ідеї Клопотенка щоразу викликають неабияке обговорення в мережі

Відомий шеф-кухар Євгеній Клопотенко опублікував у Tik-tok незвичний рецепт: смажені сандалі у клярі. Однак, таку кулінарну імпровізацію оцінили не всі українці.
 
Все почалося з того, що користувачі в соцмережах зробили мем про сандалі в клярі. Він був популярний, і його часто надсилали самому Клопотенку. Та нещодавно кулінар пообіцяв: якщо йому ще раз надішлють цей мем – він його втілить у життя.

Клопотенко посмажив сандалі та нарвався на хейт в соцмережі фото 1
скриншот: Х

Власне, так і сталося. Шеф-кухар виклав відео, на якому він таки смажить взуття. Щоправда, не сандалі, а крокси.

Готові крокси у клярі
Готові крокси у клярі
фото: Х / klopotenko_chef

Реакція користувачів у соціальних мережах була досить різною. Багато українців абсолютно не зрозуміли рішення кулінара, хтось – оцінив жарт. На такий вчинок навіть жартівливо реагували сторінки різних бізнесів.

Клопотенко посмажив сандалі та нарвався на хейт в соцмережі фото 2
фото: Х / klopotenko_chef
Клопотенко посмажив сандалі та нарвався на хейт в соцмережі фото 3
фото: Х / klopotenko_chef

Прикметно, що у соціальний мережі Х в більшості були позитивні коментарі. У той час як в Tik-tok було багато негативних. Люди дорікали, що під час війни не доцільно «переводити» продукти, пригадували Голодомор та «жартували», чи не буде така страва в оновленому меню для школярів.

Клопотенко посмажив сандалі та нарвався на хейт в соцмережі фото 4
скриншот: Tiktok / klopotenko_shef
Клопотенко посмажив сандалі та нарвався на хейт в соцмережі фото 5
скриншот: Tiktok / klopotenko_shef
Клопотенко посмажив сандалі та нарвався на хейт в соцмережі фото 6
скриншот: Tiktok / klopotenko_shef

Водночас безліч українців заступилися за Клопотенка і не сприймали його вчинок серйозно.

Клопотенко посмажив сандалі та нарвався на хейт в соцмережі фото 7
скриншот: Tiktok / klopotenko_shef
Клопотенко посмажив сандалі та нарвався на хейт в соцмережі фото 8
скриншот: Tiktok / klopotenko_shef
Клопотенко посмажив сандалі та нарвався на хейт в соцмережі фото 9
скриншот: Tiktok / klopotenko_shef
Клопотенко посмажив сандалі та нарвався на хейт в соцмережі фото 10
скриншот: Tiktok / klopotenko_shef

Нагадаємо, це не перший момент, коли Клопотенко запропонував нарвався на хейт. Нещодавно він запропонував створити більш сучасний гімн столиці на заміну пісні «Києве мій». Утім, більшості користувачів раптова ідея шоумена не припала до душі.

Також Клопотенко пояснив свої слова з інтерв'ю, що «хоче вкрасти та посадити в клітку дівчину».

До слова, Клопотенко оприлюднив скріншоти з перепискою із редакторами видання «Заборона», в якій редактори видання помилилися чатом і, нібито, назвали його між собою непристойним словом.

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Теги: рецепт кулінар Євген Клопотенко хейт

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Курйоз

Клопотенко посмажив сандалі та нарвався на хейт в соцмережі
Клопотенко посмажив сандалі та нарвався на хейт в соцмережі
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