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Хто кого обматюкав? Клопотенко оприлюднив скандальну переписку із журналістами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хто кого обматюкав? Клопотенко оприлюднив скандальну переписку із журналістами
Клопотенко поділився скріншотом з переписки з редакторами видання «Заборона». Редакція назвала цю переписку фейком
фото: з відкритих джерел

Редакція «Заборони» опублікувала коментар у соціальних мережах, заперечивши причетність до обурливого інциденту

Ресторатор Євген Клопотенко оприлюднив скріншоти з перепискою із редакторами видання «Заборона», в якій редактори видання помилилися чатом і, нібито, назвали його між собою непристойним словом. Переписку шеф-кухар оприлюднив у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Хто кого обматюкав? Клопотенко оприлюднив скандальну переписку із журналістами фото 1

Попередньо редактори звернулися до Клопотенка із запитом щодо умов запису подкасту із ним.

У редакції ж назвали цю переписку фейковою, і висловили жаль, з приводу того, що «під атаку (навряд чи це жарт) потрапив саме Євген Клопотенко».

Редакція «Заборони» опублікувала коментар у соціальних мережах.

«Ми б хотіли прокоментувати ситуацію із Євгеном Клопотенком і спростувати, що наведена у скріншоті комунікація велася від нашого імені. Ця переписка велася від імені фейка. Втім, нам дуже шкода, що під атаку (навряд чи це жарт) потрапив саме Євген Клопотенко, якого ми дуже цінуємо», – зазначила головна редакторка «Заборони» Євгенія Костіна.

Хто кого обматюкав? Клопотенко оприлюднив скандальну переписку із журналістами фото 2

У редакції пояснили, що редактори не ведуть переписку з офіційних акаунтів у соціальних мережах, а «функції Telegram не дозволяють листуватися в особистих повідомленнях від імені Telegram-каналу», більш того зараз «Заборона» не випускає подкасти і не планує їх робити.

«Про те, що звернення до пана Євгена велося з заборонівського акаунту, свідчить лише логотип. Який будь-хто може поставити будь-куди як юзерпік. Заборона завжди дотримується своїх цінностей і не допускає образ. Припускаємо, що це є ціле спрямованою стратегією для розпалювання хейту в сторону нашого медіа. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви повідомите нам про інші подібні факти», – зазначили у редакції.

Нагадаємо, раніше український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко повідомив, що отримав відмову на пропозицію відкрити український заклад в Японії, адже японці борщ вважають російським.

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Теги: скандал Євген Клопотенко

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