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Ісландська міністерка йде у відставку на тлі скандалу про роман з неповнолітнім

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Торсдоттір подасть у відставку з посади міністерки, але залишиться в парламенті
фото: RÚV

Чиновниця пояснювала свій роман із неповнолітнім хлопцем тим, що «не змогла впоратися з ситуацією»

Міністерка у справах дітей та освіти Астільдур Лоа Торсдоттір подала у відставку після оприлюднення історії про роман із власним вихованцем, від якого вона народила сина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RÚV.

Тридцять років тому Торсдоттір керувала молодіжною групою при релігійній громаді в Коупавогюрі. Туди звернувся 15-річний хлопець, на ім’я Ейрік Асмундссон, який переживав складні умови вдома.

Між ними почалися стосунки, згодом Торсдоттір народила від хлопця сина. У той час їй вже було 23 роки, а йому – 16.

Хлопець спілкувався з сином протягом його першого року життя, однак, коли майбутня чиновниця познайомилася зі своїм чоловіком, то перестала дозволяти батьку дитини бачитися з сином.

Посадовиця пояснювала свій роман із хлопцем тим, що тоді «не змогла впоратися з ситуацією». За її словами, хлопець був дуже в неї закоханий, але ці стосунки не були нормальними, хоч раніше різниця у віці, мовляв, не була для суспільства чимось незвичним. Водночас вона запевнила, що зараз не є тією самою, якою була у 22 роки.

Жінка заявила, що подасть у відставку з посади міністерки, але залишиться в парламенті. «Це особисте питання, якому вже 35 років. Воно не повинно затьмарити ту хорошу роботу, яку робить уряд», – каже вона.

До слова, на Харківщині судитимуть чоловіка, який упродовж восьми років ґвалтував свою неповнолітню прийомну доньку.

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Теги: міністр педофіл роман Ісландія дитина

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