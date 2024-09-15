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У Києві погіршилась якість повітря: КМДА назвала причину

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Києві погіршилась якість повітря: КМДА назвала причину
Пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря
фото: Сергій Мухлинін

До поліпшення ситуації киянам рекомендовано закрити вікна та обмежити перебування на вулиці

У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в Telegram.

«Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря», – йдеться у повідомленні.

У адміністрації зауважують, що до поліпшення ситуації рекомендовано:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Слідкувати за поточним станом якості повітря у режимі реального часу за посиланням.

Нагадаємо, з 2 вересня у Києві зафіксовано метеорологічні умови, які сприяють накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі повітря. За данимиЦентральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту у столиці досяг 5-8 середньодобових гранично-допустимих концентрацій. 

До слова, у суботу, 14 вересня, у кількох країнах Центральної Європи екстрені служби та навіть армійські підрозділи надають допомогу мешканцям, які потерпають від екстремальних погодних явищ. Циклон «Борис» приніс до Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі проливні дощі, сильний вітер, а в деякі регіони навіть снігопади.

Сьогодні, 15 вересня, у польському місті Глухолази повінь зруйнувала міст. Місцева влада закликає людей евакуйовуватися. Зранку вода почала текти через насипи на тимчасовому мосту через річку Бяла Глухоляска. Незабаром після цього міст зруйнувався.

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Теги: Київ місцева влада Укргідрометцентр Telegram самопочуття повітря вітер влада

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