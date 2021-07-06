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    Курьезные фото вещей, которые обрели вторую жизнь благодаря смекалке людей

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    Курьезные фото вещей, которые обрели вторую жизнь благодаря смекалке людей

    Апсайклинг в действии

    «Что для одного человека — мусор, для другого — сокровище». Именно такого мнения придерживаются люди, занимающиеся апсайклингом. «Апсайклинг» (Upcycling) дословно переводится как вторичное использование. Его суть заключается в том, что ненужные вещи не выбрасываются и не перерабатываются, а получают новое предназначение.

    Пакеты, ставшие модной сумкой, превратившийся в лампу вентилятор — мы собрали самые интересные фото предметов, которые получили шанс на вторую жизнь.

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    Курьезные фото вещей, которые обрели вторую жизнь благодаря смекалке людей
    Курьезные фото вещей, которые обрели вторую жизнь благодаря смекалке людей
    Курьезные фото вещей, которые обрели вторую жизнь благодаря смекалке людей
    Курьезные фото вещей, которые обрели вторую жизнь благодаря смекалке людей
    Курьезные фото вещей, которые обрели вторую жизнь благодаря смекалке людей
    Курьезные фото вещей, которые обрели вторую жизнь благодаря смекалке людей
    Курьезные фото вещей, которые обрели вторую жизнь благодаря смекалке людей
    Курьезные фото вещей, которые обрели вторую жизнь благодаря смекалке людей
    Курьезные фото вещей, которые обрели вторую жизнь благодаря смекалке людей
    Курьезные фото вещей, которые обрели вторую жизнь благодаря смекалке людей

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: фотография шутки курьез мусор
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    Курьезные фото вещей, которые обрели вторую жизнь благодаря смекалке людей