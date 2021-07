Курьезные фото вещей, которые обрели вторую жизнь благодаря смекалке людей

Апсайклинг в действии

«Что для одного человека — мусор, для другого — сокровище». Именно такого мнения придерживаются люди, занимающиеся апсайклингом. «Апсайклинг» (Upcycling) дословно переводится как вторичное использование. Его суть заключается в том, что ненужные вещи не выбрасываются и не перерабатываются, а получают новое предназначение.

Пакеты, ставшие модной сумкой, превратившийся в лампу вентилятор — мы собрали самые интересные фото предметов, которые получили шанс на вторую жизнь.

